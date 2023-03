Antonio Maggio e il nuovo album “Maggio”

Il cantautore nel 2013 vinse il Festival di Sanremo nella categoria Giovani Redazione Sorrisi







È uscito “Maggio”, il nuovo album di Antonio Maggio, il cantautore che nel 2013 vinse il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Ad accompagnare il disco, il video del singolo “Una formalità”.

Antonio com'è nato questo disco?

«È un album sincero dove la sincerità della parte musicale, suonata interamente dal vivo, si sposa perfettamente con i testi, che sono racconti e non solo canzoni. Per questo, pur avendone scritte molte di più, ho scelto di non pubblicarle tutte insieme per lasciare ad ognuna lo spazio ed il respiro dovuto. In un tempo di mordi e fuggi, credo che sia importante».

Quando l'hai scritto?

«Ho cominciato a pensarlo e a scrivere nel 2020, in piena pandemia. Un tempo lungo, molto complicato per tutti, ma che mi ha concesso di lasciare che prendessero forma le idee, le ispirazioni. Senza fretta».

Quanto tempo ci hai messo?

«Un anno intero, fatto di tanto impegno ma anche tanta soddisfazione. Sono sei brani, sei quadri differenti: ognuno con un’anima e una sua identità . Proprio come i figli, che anche se sono parte della stessa “famiglia” sono unici e diversi tra loro».

C'è un brano nato in modo curioso?

«“Stati d’animo e d’accordo” è la canzone che ho scritto per prima e che ha anticipato l’album. È nata una sera in cui con un caro amico ci siamo confidati una serie di stati d’animo. Ad un certo punto, mi sono reso conto che sulla parete, alle sue spalle, c’era un’illustrazione di Lucio Dalla, da cui mi sentivo osservato. Una suggestione fortissima, amplificata dal fatto che una volta entrato in auto, per radio c’era “L’ultima luna”…».

Come nascono in generale le tue canzoni? C'è un luogo, una situazione, un orario, una persona che le ispira in particolare?

«Niente di tutto questo. Nascono quando sto facendo tutt’altro: non c’è nessuna regola, ma solo piena libertà espressiva; a volte arriva prima l’idea, le parole, oppure una melodia o tutto insieme. La conferma, però, la trovo sempre e comunque, al pianoforte».

Torneresti a Sanremo?

«A Sanremo sono stato molto bene sia nel 2013 quando ho vinto, sia nel 2020 quando sono stato ospite d’onore con Gessica Notaro con “La faccia e il cuore”, canzone-manifesto contro la violenza sulle donne. Si torna sempre dove si hanno bei ricordi ed io ne sarei felice».

Il ricordo più bello del festival che hai vinto tra i Giovani?

«Ero un vero outsider, l’unico con un’etichetta indipendente e proprio non mi aspettavo di vincere. Il momento più emozionante è stato quando ho visto il maestro Morini da dietro le quinte precipitarsi sul palco. Mi sono chiesto cosa stesse succedendo, avendo paura persino di pensare che avrei potuto essere io il vincitore… credo che il cuore si sia fermato. Non lo dimenticherò mai».

Sono dieci anni dalla vittoria a Sanremo Giovani con “Mi piacerebbe sapere”: la canti ancora?

«La interpreto ancora perché ha rappresentato una partenza importante ed è una canzone a cui devo tantissimo. Inoltre rimango sempre sorpreso nel vedere la gente sorridere e ricordarne le parole».

C'è un artista con cui sogni di duettare?

«Ce ne sono tanti, ma se devo proprio sognare… volo alto: FrancescoDe Gregori, Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Cesare Cremonini, Carmen Consoli, Brunori e Erika Mou».