Aperta la selezione per le canzoni del 64° Zecchino d’Oro

21 Gennaio 2021 | 10:32 di Redazione Sorrisi

È attivo, fino al 15 febbraio 2021, il bando autori per la ricerca delle canzoni in gara all’edizione numero 64 dello Zecchino d’Oro.

Il bando è rivolto a tutti ed è possibile inviare le proprie proposte di canzoni online attraverso il modulo attivo sul sito www.zecchinodoro.org. Dopo aver letto il regolamento online, basta inserire i dati e i documenti richiesti e caricare direttamente sul sito la canzone in formato mp3.

La canzone dovrà essere originale e inedita, cioè, sia per il testo che per la musica, non pubblicata, né incisa su dischi, né in altro modo divulgata prima dell’esecuzione pubblica allo Zecchino d’Oro, e dovrà essere cantata preferibilmente da un bambino con l’accompagnamento di pianoforte o chitarra.

Le proposte inviate vengono valutate da esperti che operano all’interno dei vari settori dell’Antoniano: dalla produzione musicale e televisiva, alla scuola del Piccolo Coro, ai vari servizi dedicati alle persone in difficoltà o con fragilità. A loro, si aggiungono giurati esterni provenienti dal mondo dell’informazione, della cultura, dell’educazione e della musica. In questo lavoro di selezione vige la trasparenza: i nomi dei vari autori e musicisti non sono noti alla giuria al momento del giudizio.

Per ulteriori informazioni:

www.zecchinodoro.org

www.antoniano.it