Baby K presenta “Donna sulla luna”: «Adesso mi diverto davvero»

L'11 giugno, in contemporanea con il nuovo brano “Mohicani” con i Boomdabash, l'artista pubblica il suo nuovo album Alessandro Alicandri







L'11 giugno Baby K torna con una ventata di novità. A partire dal freschissimo singolo con i Boomdabash “Mohicani” e con l'album “Donna sulla Luna”. Sono 19 tracce, tra brani o “intermezzi”. Ascoltandolo si può dire già con certezza che rappresentano una nuova era per la sua storia musicale dell'artista.

Claudia proprio in questa giornata così speciale ha presentato il suo disco. Era fortemente emozionata ma ha ribadito in più occasioni il suo essere in prima linea nella realizzazione artistica e produttiva del disco (anche nel senso imprenditoriale del termine) «Se in alcuni momenti passati della mia carriera mi sono sentita un po' "al guinzaglio”, scusate la parola forse non è appropriata ma rende l'idea» ha detto «da un certo momento in poi mi hanno dato le redini di questa storia e mi hanno detto "fai ciò in cui credi”. Da quel momento ho cominciato a divertirmi davvero».

“Donna sulla luna” a causa del Covid ha subito tantissime modifiche rimanendo di fatto un cantiere aperto fino a poco tempo fa. Nel male o nel bene, oggi contiene parecchie hit come “Playa”, “Non mi basta più” (con Chiara Ferragni), la recente “Pa ti” e “Buenos Aires” che pur non arrivando senza grandi ambizioni nel 2020, è oggi uno dei brani più amati del suo repertorio.

La seconda parte del disco contiene più canzoni inedite ma non si spegne, anzi, apre nuove strade verso le sue piene potenzialità. Il duetto completamente inaspettato di “Rosso amarena” con Gigi D'Alessio mostra un'artista che dal rap, oggi si apre senza incertezze a tutte le sfumature del pop (e dei ritmi latini, in ogni sua sfumatura) preoccupandosi solo del divertimento dell'ascoltatore, senza girarci attorno e in modo autentico.

Nel disco oltre ai già citati troverete collaborazioni con Samurai Jay, Boro Boro, Tedua, Giaime (in “Mia”, molto riuscita) e Enzo Dong e Lele Blade in un remix mozzafiato di “Buenos Aires”. Nel 2022 questi brani diventeranno performance live: in 4 date dal 22 aprile al Viper Firenze fino al 30 aprile a Milano (Magazzini Generali), Baby K è pronta per dare spettacolo.