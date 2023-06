Battiti Live: il cast e il programma di Sorrisi nella Battiti Square

Nelle tappe di Bari e Gallipoli un palco esclusivo di Sorrisi, con un programma di incontri e interviste aperto al pubblico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci Giulia Ciavarelli







Torna l'appuntamento dell'estate con "Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023", l'evento musicale prende il via sul lungomare Imperatore Augusto di Bari nelle serate del 21, 24 e 25 giugno.

Nelle tappe di Bari e Gallipoli sarà presente un palco esclusivo dove Sorrisi organizzerà un ricco programma di incontri e interviste aperto al pubblico. Vi faremo conoscere da vicino alcuni degli artisti più attesi e amati dell’evento, in collaborazione con Warner Music.

Il palinsesto di Sorrisi a Bari

Venerdì 23 giugno

11.00 - Il sindaco di Bari Antonio Decaro

11.45 - Marco Montrone

16.00 - Rosario Tornesello

16.30 - Tony Fiore

Sabato 24 giugno

11.00 - Alan Palmieri, conduttore di "Battiti Live"

11.45 - Annalisa Monfreda

16.00 - Wax

17.00 - Levante

Domenica 25 giugno

11.00 - Mariasole Pollio

12.00 - Elisa Barucchieri

16.00 - Fred De Palma

17.00 - Clara

18.00 - Paola Barale

A condurre le serate ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: «Non vediamo l’ora di cominciare! Il cast è come sempre di altissimo livello. Lavoriamo costantemente per migliorare il contenuto e anche quest’anno crediamo di aver fatto un upgrade» raccontano.

Il "Radio Norba Cornetto Battiti Live" andrà in onda sempre in diretta su Radio Norba e Telenorba e dal 4 luglio ogni martedì su Italia 1, con sei puntate fino alla metà di agosto.

Il cast di "Battiti Live" a Bari

Gli artisti del 21 giugno

Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro e Rose Villain, Sophie and the Giants, Coma_Cose, Paola & Chiara, Emma e Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Fedez, The Kolors, Annalisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Angelina Mango, Gemelli Diversi

Gli artisti del 24 giugno

Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante, Boomdabash, The Kolors

Gli artisti del 25 giugno

Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce e Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron, Achille Lauro e Rose Villain, Rosa Chemical