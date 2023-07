“Battiti Live”: siamo stati a Gallipoli nel cuore della… musica!

Sorrisi è media partner dello show che spopola quest’estate. Ecco il racconto della nostra tappa in Salento “’O mar for” Matteo Paolillo ha accennato un pezzo della sua hit: “Appicc’ n’ata sigaretta...”. Giusy Cascio







In tv al martedì su Italia 1 è un successo, dal vivo... uno spasso! Siamo appena stati in Salento a seguire la tappa di Gallipoli (LE) del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Ormai in Puglia, dopo le prime puntate di Bari, siamo di casa. Sì, perché Sorrisi quest’anno è media partner del festival musicale che ci fa ballare nelle sere d’estate e ospita gli artisti che firmano le hit del momento.

Nella nostra postazione su Bastione San Giorgio, proprio sopra il palco di “Battiti” e con vista mozzafiato sul mare, abbiamo accolto tanti personaggi amatissimi. Da Diodato, che ci ha raccontato degli ultimi concerti in Cina, a Matteo Paolillo, che ci ha svelato tante chicche dal set di “Mare fuori 4”.

E ancora: Mr.Rain, emozionato per il “Supereroi Tour”, Achille Lauro, impegnato in una nuova fase creativa... Sono passati Angelina Mango con la sua incredibile “Voglia di vivere”, Paola & Chiara che hanno improvvisato una simpatica coreografia, Leo Gassmann che ci ha confidato quanto gli piacciono le serenate romantiche.

Ma non solo, abbiamo avuto con noi anche il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, neo sposo, e la scrittrice Kira Shell, acclamata dai fan.