“Beggin’” cantata dai Måneskin è la canzone più ascoltata al mondo

Il successo della rock band italiana, arriva in cima alla classifica globale Spotify Måneskin Credit: © Pigi Cipelli Alessandro Alicandri







Era da giorni che si susseguivano le notizie sui record dei brani dei Måneskin dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest. Dopo il grande successo di “Zitti e buoni” e “I wanna be your slave” è tempo di celebrare “Beggin'” la cover dei norvegesi Madcon ricantata dalla band nella seconda puntata di X Factor nel 2017, finita poi nella compilation incisa e nel loro Ep d'esordio, “Chosen”. Già allora ebbe parecchia attenzione ma oggi quell'attenzione è diventata mondiale.

Il brano originale del 2007 ebbe un impatto molto forte in tutta Europa, ma non ha mai avuto un concreto successo internazionale. Quattordici anni dopo quella stessa canzone, ricantata in una chiave più rock dalla band, è arrivata al primo posto della top 200 mondiale, sopra "good 4 U” di Olivia Rodrigo e "Bad habits” di Ed Sheeran. Attualmente il brano conta 123 milioni di ascolti in tutto il mondo, preparandosi a diventare il brano di maggior successo mai cantato dalla band.