Benvenuti a casa di Marco Mengoni

I sorrisi. Le pacche sulle spalle. Il caffè offerto al bar per fare due chiacchiere. L’amico che passa in macchina e saluta con due colpi di clacson... A Ronciglione, cittadina in provincia di Viterbo sui monti Cimini e nel cuore della Tuscia, gli 8.500 abitanti sembrano conoscersi tutti. E seppure non si conoscono tra di loro, tutti ne conoscono uno: Marco Mengoni. Già. Perché il neovincitore del Festival di Sanremo con il suo brano “Due vite” (l’aveva già vinto dieci anni fa con “L’essenziale”) è nato e cresciuto proprio qui, a Ronciglione. E noi siamo venuti in questo che è stato certificato come uno dei borghi più belli d’Italia sulle tracce dei suoi luoghi del cuore.

C’è tanto di Marco in questa cittadina. La facciata del palazzo del Comune, in Piazza Principe di Napoli, è ricoperta da un enorme ritratto del cantante, un manifesto con la scritta “Guerriero”, titolo di un suo successo. «L’abbiamo esposto ad agosto, in occasione di una serata dedicata a Marco, quando ci siamo ritrovati tutti in piazza a cantare le sue canzoni» spiega Mario Mengoni, dal 2017 sindaco di Ronciglione e cugino di terzo grado di Marco (suo nonno era il fratello del nonno di Marco). Mario è coetaneo di Marco, hanno frequentato la stessa scuola elementare e le stesse medie. «Poi io ho fatto il liceo scientifico, mentre Marco ha scelto il liceo artistico». I due hanno condiviso anche un’altra esperienza. «Avevamo circa 15 anni, Marco era il presidente del Consiglio comunale dei giovani di Ronciglione, mentre io allora ero un consigliere. In quel periodo abbiamo organizzato diverse iniziative per coinvolgere i ragazzi, come concorsi di fotografia, di scrittura e di musica. Poi abbiamo creato la “Banca del tempo”, che consentiva ai nonni e ai più piccoli di passare del tempo insieme per condividere esperienze. Ricordo che nell’organizzazione Marco ha sempre avuto una vena artistica e creativa, mentre io ero quello delle regole e dei “paletti” (ride)».

Ronciglione, la casa di Marco Mengoni Ronciglione ha un borgo medievale (che vedete nella foto) e una parte rinascimentale. Il paese è vicinissimo al lago di Vico, che è una riserva naturale. Il tradizionale Carnevale di Ronciglione, con le sue rievocazioni storiche, è tra i più noti d’Italia. A sinistra la tabaccheria dove lavora il papà di Marco, Maurizio, e a destra il negozio di abbigliamento dove invece lavorano la mamma di Marco, Nadia, e la zia Anna. Durante le giornate del Festival, in paese dagli altoparlanti uscivano le note delle canzoni di Marco. La serata finale è stata seguita dai suoi concittadini su un maxischermo nel teatro comunale. Marco bambino insieme con il nonno Sestilio (oggi scomparso) e con la cugina Claudia Carboni. «Sono cresciuto con il mio adorato nonno, tra l’orto e gli animali» dice Marco. il sindaco Mario Mengoni davanti al palazzo del Comune. Marco a 16 anni con la squadra del Ronciglione Volley con la quale ha giocato per una stagione. Provate a riconoscerlo. Un indizio: era lo schiacciatore, dato che gia allora era alto (oggi è 1 metro e 84). E il suo numero di maglia era il 18. Accanto ai manifesti che rappresentano le maschere del Carnevale di Ronciglione, realizzati dall’artista Stefano Cianti ed esposti in tutto il paese, sui balconi della piazza principale sono appesi messaggi di affetto per Marco. Nell’Istituto comprensivo “Mariangela Virgili” Marco ha fatto l’asilo e le elementari. Le medie invece le ha frequentate nella scuola intitolata a Ettore Petrolini in corso Umberto I. Una delle attrazioni della cittadina è questo ponte ferroviario realizzato nel 1928 con lo stesso metodo utilizzato dall’ingegnere Gustave Eiffel per costruire la Torre. Nella vicina stazione sono state girate alcune scene del film “La vita è bella” di Roberto Benigni.

A Ronciglione il punto di ritrovo dei giovani, ora come allora, è Piazza Vittorio Emanuele, più conosciuta come “piazza della nave” perché dall’alto la sua forma sembra, appunto, quella di una nave. Marco è cresciuto lì: «I grandi marciapiedi erano i nostri punti di aggregazione, in particolare sostavamo sempre davanti alla gelateria: si parlava, si scherzava, si rideva e si immaginava il futuro» ricorda il sindaco.

Ma il neovincitore di Sanremo era anche uno sportivo: faceva parte della Ronciglione Volley, la squadra di pallavolo del paese. «Marco era bravo, era già molto alto e il suo ruolo era quello di schiacciatore» racconta il suo compagno di squadra Michele De Angelis. «Ricordo che nelle pause degli allenamenti canticchiava spesso: la sua passione per la musica era già evidente. E quando in partita facevamo un punto e urlavamo di gioia, a lui nell’esultare uscivano in maniera spontanea degli acuti incredibili! Nelle serate in pizzeria con la squadra, poi, se c’era il karaoke Marco cantava e già allora ci lasciava tutti a bocca aperta!».

Inseguendo la sua passione per la musica, a 19 anni Marco si trasferisce a Roma, nel 2009 partecipa alla terza edizione di “X Factor” e vince. Da lì parte la sua incredibile carriera: in 13 anni ha realizzato sette album in studio, ha ottenuto 68 Dischi di platino, oltre 1,8 miliardi di stream audio e video e nove tour live di grande successo. Ora lo attende un nuovo tour negli stadi, che si concluderà l’8 luglio a San Siro, per cui sono stati venduti finora ben 210 mila biglietti.

Marco non vive più a Ronciglione, ma ci torna spesso anche perché i suoi genitori sono qui. E ogni volta lo fa “a sorpresa”. «Non avverte mai prima di venire» prosegue il sindaco Mario Mengoni. «Fa sempre delle improvvisate. Come quelle durante il nostro tradizionale Carnevale. Si maschera e, irriconoscibile, si mimetizza tra migliaia di persone che sfilano tra costumi e carri allegorici. A volte invece scopriamo che è venuto a Ronciglione perché per strada qualcuno lo riconosce, si fa un selfie con lui e lo posta sui social». Tra i suoi luoghi del cuore, il lago di Vico, dove quando riesce si ferma a mangiare nei suoi ristoranti preferiti affacciati sulla riva.

Dopo la vittoria a Sanremo Marco non è ancora tornato nel suo paese. Qui lo aspettano tutti, per primi, ovviamente, papà Maurizio e mamma Nadia, che la notte della finale del Festival hanno festeggiato con tutta Ronciglione in piazza sulle note di “Due vite”. «Sono felicissima per Marco» aveva commentato tra le lacrime di commozione mamma Nadia in quella occasione, «perché ha lavorato tantissimo, come tutti. E soprattutto perché è rimasto il Marco di prima, non è cambiato per niente. Questo ci rende orgogliosi». Quella stessa sera, subito dopo la vittoria, la prima telefonata Marco l’ha fatta proprio alla mamma. «L’ho chiamata più volte ma non mi ha risposto» ha raccontato ridendo il cantante. «Era in piazza a festeggiare e nella confusione non ha sentito il telefono!»