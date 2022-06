Benvenuti nel mondo leggero di Sissi

Arrivata terza ad "Amici", la giovane artista presenta il suo Ep d’esordio Alessandro Alicandri







Sulla copertina del disco di Sissi, “Leggera”, sul sopracciglio si nota una piccola cicatrice che solca il suo volto. «È il segno di una porta in faccia ricevuta, volevo che si vedesse» dice. Dopo le delusioni a “X Factor” e a “Sanremo Giovani”, “Amici” è stato il luogo della rinascita, anche come donna.

Alla fine non hai vinto.

«Già, me lo sentivo».

Come mai?

«Il televoto in altre occasioni non mi aveva premiata».

Eppure tutti i tuoi brani sono ascoltatissimi.

«Era quello che speravo e, a dirla tutta, mi sono anche sorpresa».

Perché?

«Sono arrivata nel talent a novembre, a programma avviato, impaurita e timidissima».

Sei cresciuta in questi mesi.

«Sono passata dal vergognarmi quando cantavo davanti a mia mamma a stare di fronte a un pubblico enorme, mostrando chi sono, senza filtri».

Ma ti hanno attaccata.

«Sì, perché ero sorridente e un po’ goffa. Pensavano fingessi, invece sono così, sempre».

Il ballerino Dario ha capito subito chi sei.

«A lui e al nostro amore devo molto, è più piccolo di me ma mi ha protetta e accudita come se quello grande fosse lui. Mi sta ancora tanto vicino».

Che cosa ami di più del tuo disco?

«In particolar modo i brani scritti prima di “Amici”. È un lusso far conoscere ciò che hai scritto quando il primo successo era un traguardo ancora molto lontano».