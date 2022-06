Biagio Antonacci: il backstage esclusivo del video “Seria”

Con la direzione del duo YouNuts!, il videoclip ha come protagonista la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini Giulia Ciavarelli







A distanza di oltre due anni dall'uscita del nuovo album, Biagio Antonacci è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico, entro la fine dell'anno, e un tour in giro per l'Italia con l'obiettivo di riabbracciare dal vivo tutto il suo pubblico.

L'artista inaugura una nuova stagione musicale con il singolo "Seria", in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 27 maggio: «Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi» racconta Biagio «Ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a questo brano, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna».

Prodotta da d.whale e Placido Salamone, «"Seria" è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino» spiega l'artista. Al nuovo brano si accompagna anche un videoclip diretto dal duo YouNuts!, di cui vediamo il backstage in esclusiva su Sorrisi: girato in uno studio fotografico a Roma, la protagonista scelta da Biagio è la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini.

«Ho rivisto una gara di Federica e ho pensato di scriverle, anche se non ci conoscevamo, per proporle di scattare delle foto dato che la fotografia è una mia grande passione. Ci siamo scritti e ha subito accettato: lavorare con lei è stata una meravigliosa esperienza. Lei è davvero "La divina" ed è una donna straordinaria, una campionessa dentro e fuori la vasca» ha commentato l'artista.

Questo e altri successi musicali della lunga carriera di Biagio Antonacci troveranno spazio nella scaletta dei nuovi concerti. Prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., il tour nei palazzetti italiani partirà il 5 novembre da Jesolo e toccherà le principali città italiane, da Roma a Eboli, Bari, Torino, Firenze e Milano.

Le date del tour

5 novembre - Jesolo, Pala Invent

8 novembre - Roma, Palazzo Dello Sport

11 novembre - Eboli, Pala Sele

17 novembre - Bari, Pala Florio

14 dicembre - Torino, Pala Alpitour

17 dicembre - Firenze, Nelson Mandela Forum

19 dicembre - Milano, Mediolanum Forum

20 dicembre - Milano, Mediolanum Forum