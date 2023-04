Blanco: «La famiglia è il mio unico vero rifugio»

"Innamorato" è l’album del giovane artista, che si confessa a Sorrisi: lo “scandalo” di Sanremo, la fuga in Bolivia, quell’amore finito... Alessandro Alicandri







Immaginate un pomeriggio a Napoli, tra le vie del centro storico, in compagnia di Blanco. L’artista bresciano, artefice di successi come “Notti in bianco” e “Mi fai impazzire”, vincitore di Sanremo 2022 al fianco di Mahmood con “Brividi”, ha appena pubblicato il suo nuovo album, “Innamorato”. Per l’occasione ha deciso di cantarlo in alcune delle città più romantiche d’Italia e ha invitato Sorrisi a seguirlo nel capoluogo campano. Ci troviamo con lui in un albergo panoramico di fronte a Castel dell’Ovo e la nostra presenza è un’occasione per raccontarsi come forse non aveva mai fatto prima d’ora.

I fiori del Festival

Iniziamo la chiacchierata partendo da “L’isola delle rose”, il titolo del singolo che ci riporta, è inevitabile, a quello che è successo all’ultimo Festival di Sanremo, dove si è esibito come ospite. Non riuscendo a cantare quel brano per un problema tecnico, Blanco ha buttato all’aria la scenografia piena di fiori, suscitando grande clamore. «Alle prove avevo già segnalato la questione e mi era stato detto che avrebbero risolto la sera stessa» dice. «E infatti quando ho cantato “Brividi” è andato tutto bene. Appena è partita “L’isola delle rose” non ho sentito più nulla. Ho fatto dei cenni con la mano, ma mi hanno detto di andare avanti. Insomma, lì mi è “partita la brocca”. Io dovevo lanciare comunque in aria le rose, ma non così tanto come avete visto. Non è mai stato detto, però, che molti di quei fiori, proprio per questo motivo, non erano autentici. Amadeus è stato molto gentile con me, in tanti ci hanno giocato e scherzato, ma quando si parlava delle mie responsabilità diventava improvvisamente un tema serissimo...».

Il duetto con Mina

In Blanco non c’è alcuna distinzione tra ciò che canta e il suo modo di essere. «Difendo la mia impulsività» dice. «Credo che solo grazie ad alcune scelte istintive possano succedere cose davvero inaspettate e memorabili, anche se magari si rischia di fare grossi errori». Il suo modo viscerale di vivere vita e musica è piaciuto a Mina, che ha scelto di cantare con lui il brano “Un briciolo di allegria”. «Avevo per le mani questo brano che all’inizio non mi piaceva per niente» svela. «Per farlo entrare nel disco mi hanno proposto di impreziosirlo con un duetto. Io, del tutto per scherzo, ho detto: “E se lo facesse Mina?”. Mi hanno riso tutti in faccia, ma poi l’hanno contattata davvero. Lei, con mia grande sorpresa, ha accettato. Non l’ho mai vista dal vivo ma ne sono contento: si dice spesso che un mito rimane tale finché non lo si incontra, e a questa cosa io un po’ ci credo».

L’amore e la famiglia

C’è spazio per parlare di due temi molto delicati: il primo è la sua famiglia, che rimane un punto di riferimento assoluto («È il mio rifugio, una delle poche cose che con il successo non è mai cambiata») e l’amore: nel disco c’è un brano dedicato alla sua ex fidanzata dai tempi della scuola. La storia con Giulia ha avuto un finale tormentato che si è trasformato in un caso mediatico di cui molto si è parlato sul web. «Nel pezzo dedicato alla mia ex parlo di colpe condivise e dico: “Ma che casino hai fatto”. Mi riferisco alle interviste che sono uscite dopo che ci siamo mollati. Alcuni giornalisti l’hanno contattata ed è scoppiato un macello. Le hanno messo in bocca parole che non erano vere».

Il valore della libertà

Ci spostiamo in una delle zone più caratteristiche di Napoli, vicino al celebre busto di Pulcinella, dove canta “Vada come vada” di fronte a un pubblico di curiosi sempre crescente, con a seguire foto e selfie con i fortunati fan capitati lì per caso. Le immagini di questa visita, che si è svolta anche a Venezia, Firenze e Roma, faranno parte di un documentario che vedremo in streaming nei prossimi mesi. Il racconto, però, partirà dalla Bolivia, meta di un viaggio per lui importante: «Lì sono tornato a fare le cose semplici a cui tengo, per esempio andare in giro per mercatini. Ormai vivo in una bolla e in Bolivia mi sono riconnesso alla vita vera, in modo libero e “punk”, come piace a me» dice. «Voglio portare la mia musica a più persone possibili, lo farò a luglio, per la prima volta negli stadi, a Roma e a Milano. Ma non voglio smettere di stare bene. Se dovessi scegliere tra essere felice oppure far ascoltare la mia musica a ogni persona al mondo, sceglierei di essere felice».