BoomDaBash e Baby K, i supereroi dei tormentoni estivi

Hanno unito le loro forze per realizzare un brano travolgente intitolato "Mohicani" I BoomDaBash e Baby K Alessandro Alicandri







Avete presente quei film dove i supereroi più forti della Terra si uniscono per affrontare la battaglia finale? Ecco: i BoomDaBash e Baby K ai nostri occhi sono come quegli esseri speciali con grandi poteri, fianco a fianco per salvare... la nostra estate!

Da questa alleanza (che in realtà è un’amicizia inaspettata) nasce “Mohicani”, il nuovo singolo che sta già facendo ballare l’Italia.

Ragazzi, qual è il vostro superpotere?

Biggie Bash: «Credo quello della semplicità. Il pubblico ci vede come degli amici e in effetti lo siamo. Ogni estate invitiamo tutti a fare festa con noi e nessuno manca mai all’appello».

Baby K: «Ogni tanto mi dicono che con la musica ho il potere di far sorridere. Non è così facile avere il dono di trasmettere leggerezza».

Da quanto vi conoscete?

Ketra: «Posso dirlo, Claudia (è il nome di Baby K, ndr)? Posso?».

Baby K: «Ma cosa (ride)?».

Ketra: «Lo dico! Molti anni fa io ero un commesso di un negozio e lei era una bravissima addetta alle pubbliche relazioni nei locali più alla moda di Roma. Quando volevo entrare da qualche parte, chiamavo lei».

Baby K: «È vero, era una vita fa! Io sono da sempre innamorata della loro musica e devo dire che mi hanno notato fin dal mio esordio nel 2011 con “Femmina Alfa”».

Come mai allora avete aspettato così tanto?

Blazon: «Ci inseguivamo da tempo, in realtà. Poi, come spesso capita, l’occasione è arrivata con una canzone... nata mesi fa».

Biggie Bash: «Di solito i brani estivi li scriviamo con il freddo: cerchiamo il sole quando non c’è...».

Blazon: «Quando con il gruppo di lavoro, lo stesso di “Roma-Bangkok”, abbiamo avuto per le mani melodia e parole di “Mohicani”, dopo cinque secondi precisi, ve lo giuro, ci siamo detti: “La può cantare solo Baby K”».

Alla loro proposta cosa hai risposto, Claudia?

Baby K: «Hanno chiesto se mi andava e io ho risposto solo: “Quando la registriamo?” (ride). Ho messo in pausa tutto per il mio album “Donna sulla luna”, che è appena uscito (e in cui è contenuto “Mohicani”, ndr), e poi ho pensato solo a questa canzone incredibile».

Di cosa parla?

Payà: «Della voglia di partire, se non per le ferie almeno per viaggiare con la mente, lontano dalle preoccupazioni».

Baby K: «Sì, e poi quando la canto trovo anche un bel messaggio di unione tra popoli diversi. Dopo la pandemia, oggi possiamo di nuovo affacciarci al mondo con occhi più sereni».

Cosa lo renderà, secondo voi, un tormentone?

Ketra: «Non ci sono trombette, non ci sono fischietti, non ci sono suoni ripetuti in modo ossessivo. Il punto più forte del brano, secondo me, è quello in cui Baby K dice: “Cubano, brasiliano, argentino, colombiano, sudamericano, giamaicano”. Solo lei poteva farlo così bene».

Baby K: «Grazie davvero, credo che le mie radici rap mi abbiano aiutato a non impappinarmi con le parole (ride)! Comunque ve lo dico, io mi sento elettrizzata come quando è uscita “Roma-Bangkok”, è stupendo».

Biggie Bash: «Faccio musica da tanti anni ma stavolta ero così felice che al lancio del singolo non ho dormito tutta la notte. È un brano speciale».

È speciale anche il videoclip del brano. Come sono andate le riprese?

Blazon: «A parte Biggie Bash che è stato attaccato da uno sciame di zanzare...».

Baby K: «Poverino (ride)!».

Biggie Bash: «Possiamo parlare d’altro? Vi prego!».

Baby K: «A parte questo, bene! Più o meno tutto comincia quando un grande camion rimane in panne al centro di una statale salentina, il traffico si blocca, e da lì nasce una situazione scatenata».

Peraltro voi BoomDaBash sul vostro Salento avete pure scritto un libro...

Payà: «Sì, si intitola “Salentu d’amare” ed è a tutti gli effetti una guida turistica tra cibo, mare e musica. C’è anche la nostra storia, del tutto legata a questo territorio. Il Salento, per noi, è il Sudamerica d’Italia».

Quest’estate vivrete insieme “da congiunti”?

Baby K: «Sì, e non vedo l’ora. Mi piace anche collaborare con altre donne, ma sono un maschiaccio, anche se non sembra: mi divertirò a far serata con i BoomDaBash dovunque si possa cantare, in tv e non. Voglio “carburare” per il mio tour del 2022, e vedrete che balletti!».

Hai detto balletti?

Baby K: «Sì, per “Mohicani” ho studiato tutti i passi di danza originali giamaicani che si vedono anche nel videoclip. Quando abitavo a Londra sono rimasta molto conquistata dalla cultura giamaicana, che per particolari ragioni storiche è molto diffusa».

Biggie Bash: «Qualche passo di questo stile l’avevo imparato anni fa, sai? Quando facciamo i videoclip spesso ci prepariamo per ballare e poi nei montaggi ci tagliano. Come mai, Claudia?».

Baby K: «Eh, forse vi devo dare un po’ di ripetizioni!».

Ma alla fine chi sono per voi questi “Mohicani”?

Payà: «Mohicano è chiunque abbia voglia di stare bene. La vita non aiuta, oggi lo sappiamo, ma anche nei momenti più duri pensiamo sempre al nostro pubblico, a questa “tribù che balla”. Alla gente che la vita vuole godersela così com’è».

Baby K: «I Mohicani erano nativi americani famosi per il loro coraggio, ma per me sono tutte quelle persone ostinate che credono ancora che l’amore sia qualcosa di speciale. Io oggi sono tanto innamorata e mi sembra di essere l’unica ad amare ed essere amata così. Ecco, “Mohicani” per me è un augurio perché tutti possano vivere l’amore in modo così straordinario!».