Boomdabash: «“L’unica cosa che vuoi” è stato concepito come anticipazione dell’estate, ma arriveranno tante altre cose»

Capisci che l'estate è ormai alle porte quando arriva, puntuale, il “tormentone” dei Boomdabash. Inutile resistere, tanto si sa che ci si ritroverà a canticchiarlo. Quest'anno, però, il gruppo salentino, una delle band più apprezzate e acclamate, con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube, ha un po' spiazzato tutti: “L'unica cosa che vuoi” non è il “solito” pezzo estivo tutto da ballare, ma soprattutto una canzone d'amore: «È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere», racconta Biggie Bash, al secolo Angelo Rogoli, una delle voci del gruppo. «In una società che costruisce lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non segue le proprie emozioni per non sembrare debole, il brano racconta la storia di un uomo che invece chiede di essere amato fino quasi a farsi male, fino a spaccarsi addirittura le ossa come appunto recita il ritornello».

Oggi è solo Biggie a parlare a nome di tutti. I suoi compagni, ovvero l'altro cantante Payà, Dj Blazon e il beatmaker Mr.Ketra, sono in full immersion in studio di registrazione. «Stiamo preparando un'ondata musicale, vedrete. “L'unica cosa che vuoi” è stato concepito come anticipazione dell'estate, ma arriveranno tante altre cose».

Il pezzo, comunque, sta andando molto bene.

«Sì, ci sta dando tante soddisfazioni e anche le radio lo hanno amato subito. È un pezzo diverso dal solito. Una volta tanto volevamo mettere in evidenza anche le nostre capacità canore, senza il sostegno di un featuring femminile, e per qualcuno è stato una scoperta. L'obiettivo era anche quello di ricordare che siamo sempre attivi, siamo sempre in studio a lavorare a nuovo materiale, non lavoriamo solo ad agosto (ride)».

A questo punto ci aspettiamo un album…

«In effetti è un po' che non esce un album dei Boomdabash, la gente se lo aspetta. Ma non posso dirti troppo».

“Heaven”, con gli storici Eiffel 65, era un grande omaggio alla eurodance, mentre “L'unica cosa che vuoi” è una canzone d'amore quasi cantautorale. Che cosa dobbiamo aspettarci adesso?

«Direi un ritorno alle nostre origini più underground, alle nostre radici giamaicane. Vogliamo portare il nostro suono a un livello superiore, ma unendo le nostre due anime, quella del sound system e quella più mainstream».

Siete produttori apprezzati, eppure per questo singolo vi siete rivolti a JVLI, come mai?

«Perché è un ragazzo davvero talentuoso. Ci siamo ritrovati. a lavorare nello stesso studio, a progetti diversi, e ci ha conquistati. Attraverso lui è arrivato anche la collaborazione, per i testi, con Olly, un altro giovane di grandissimo talento. Siamo molto contenti di avere lavorato con loro».

Quest'estate vi vedremo anche live con il Summer Tour 2023 – The Party Specialists. Di che cosa si tratta?

«Sarà uno show pieno di sorprese, sarà impossibile restare fermi! Aspettatevi due ore di musica a ritmi serratissimi. Faremo un viaggio nel tempo lungo vent’anni con cui ripercorreremo tutti i nostri più grandi successi e le canzoni che hanno segnato la nostra storia, dagli albori, nel 2002, ad oggi. Vi prometto che vi faremo sudare».