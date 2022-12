Bruce Springsteen non avrà più segreti

In attesa di vederlo dal vivo in Italia, una collezione completa per ogni fan Redazione Sorrisi







A 73 anni, Bruce Springsteen è tornato sulla scena sia annunciando un tour internazionale (a maggio sarà a Ferrara e Roma, a luglio a Monza) sia pubblicando il 21° album, “Only the strong survive”, dove rende omaggio al repertorio soul americano.

Ora si aggiunge la collana “The Bruce Springsteen Collection”, in edicola con Sorrisi a partire dal 13 dicembre: ci sono tutti e 27 gli album (in studio e live) del Boss. E poi, per ogni disco, un libretto di approfondimento: 16 pagine firmate dall’esperto Ermanno Labianca con una dettagliata guida all’ascolto, riferimenti storici, aneddoti e curiosità. Si parte con “Born to run” (a 9,99 euro più il prezzo del giornale).