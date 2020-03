Buon compleanno Mina! I mille look (e lo stile unico) di una diva

Buon compleanno Mina! I mille look (e lo stile unico) di una diva

12 Marzo 2020 | 9:05 di Diego Dalla Palma

Mina ha detto: «Il mio trucco è lo stesso da anni: occhi in evidenza, labbra senza rossetto, viso chiarissimo». Ed è vero, lei ha creato così la sua immagine, seguendo cinque maestri: Alberto De Rossi, che veniva dal cinema e aveva truccato Ava Gardner e Liz Taylor, il costumista Piero Gherardi, che l’ha seguita negli spot Barilla, Enzo Amato e Roberto Centanni, grandi truccatori Rai, e Stefano Anselmo, che le ha curato il make-up in tante copertine di dischi.

Sono stati loro ad “atipicizzare” Mina, rendendola diversa da tutte le altre, qualsiasi cosa indossasse. Scurendo gli occhi all’ingiù, verso la radice del naso, hanno tirato fuori la sua personalità, la sua originalità, la sua unicità. In questo articolo commento foto per foto il suo look.

• La sua straordinaria carriera

• Le canzoni che l’hanno resa una star

• I ricordi degli amici e colleghi