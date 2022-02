Buon compleanno Vasco!

Tanti auguri all’artista che ha cambiato il rock: il 7 febbraio ha compiuto i suoi primi 70 anni Vasco Rossi Credit: © Pigi Cipelli Redazione Sorrisi







Il 7 febbraio dovrebbe essere festa nazionale: è il compleanno di Vasco Rossi! E quest’anno non è un compleanno qualunque: il rocker spegne 70 candeline.

«Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta: non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi» ha detto Vasco. «Intrigante è il viaggio che la musica ti permette, tra fortissime emozioni, splendide illusioni e tremende delusioni. Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno al sole e... la testa non mi gira ancora!».

È anche il 40° anniversario dell’esibizione a Sanremo con “Vado al massimo”, che cambiò per sempre la sua vita facendo di lui una star nazionale: «Nella classifica finale ero in fondo, ma fuori da lì cominciò davvero la mia straordinaria avventura live».

Il 20 maggio inizierà il “Vasco Live ’022 Tour”: sarà un modo perfetto per festeggiare questi traguardi.

Tanti auguri da Sorrisi, grande Vasco!