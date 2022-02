“Can’t Stay Away”: Darin parte dalla Svezia per conquistare l’Europa

Una delle canzoni più ascoltate in radio degli ultimi mesi arriva dal sempre prolifico Paese scandinavo Redazione Sorrisi







"Can't Stay Away" è una delle canzoni più ascoltate in radio degli ultimi mesi. A cantarla è Darin, artista svedese di origini curde che ha al suo attivo oltre 400 milioni di stream su Spotify, 30 dischi d’oro e di platino e sette album all’attivo.

«Voglio che la gente dimentichi, anche per un solo momento, ogni cosa della propria vita, e che per quel fugace momento la musica prenda il sopravvento. Gettare via la pesantezza della negatività, e lasciare che la positività fluisca liberamente nelle vene: spero che la mia musica possa rivelare a tutti la proverbiale luce alla fine del tunnel. Magari, una luce da discoteca». Questo quello che ha spiegato Darin sul significato della sua canzone.

Qui sopra, invece, potete vedere il video messaggio che ci ha mandato, per ringraziare tutti i suoi fan italiani mentre è al lavoro a Londra sul suo nuovo singolo e non vede l'ora di poter venire a cantare dal vivo anche nel nostro Paese.