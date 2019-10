Le frasi più belle delle canzoni di Coez

14 Ottobre 2019 | 15:10 di Chiara Colasanti

Dopo il successo che lo ha portato sulla bocca di tutti lo scorso anno, tra sold out e numeri di ascolti e visualizzazioni stellari, Coez torna, a brevissimo, con un tour nazionale. L'occasione è quella tradizionale: dopo l'uscita dell'ultimo disco, "È sempre bello", il cantautore-rapper romano, porta in giro per tutta Italia, fino a qualche giorno prima di Natale, sia le canzoni storiche che quelle del nuovo album.

In preparazione ai suoi appuntamenti dal vivo, partiti il 7 novembre a Firenze, abbiamo selezionato una decina di canzoni di Coez dalle quali abbiamo estratto le frasi più emozionanti.

La lista delle canzoni scelte:

1. Vorrei Portarti Via

2. Ali Sporche

3. Buona Fortuna

4. La Musica Non C'è

5. La Tua Canzone

6. Le Luci della Città

7. È Sempre Bello

8. Domenica

9. Faccio Un Casino

10. Fuori di Me

Vorrei Portarti Via È così grande questa città

Che a volte ci divide

È un cuore rotto a metà

Che a volte non coincide

Vorrei portarti via, via da te

Ma non lo so dove sto andando sai



Ali Sporche Imparo dall'impatto con la verità

Che è trasparente come il vetro e puoi tagliartici a metà

E anche se ho le ali, sporche di sangue un giorno volerò da te

E questo sangue, m'ha reso grande, per questo volerò da te

Buona Fortuna Ed ho creduto alle parole di

Una canzone che diceva che

La notte è ancora nostra

Ma tu non eri lì

Buona fortuna

La Musica Non C'è C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza io non dormirò

E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco

E balla senza musica con te

Sei bella che la musica non c'è

La tua canzone Amare me è facile

Come amare chi se ne va via

In questo mondo di infinite bombe

Io ho la mia

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

Le Luci della Città Guarda da qui le luci della città

E non capisco dove sia casa mia

Mi chiedevo se

Salto nel vuoto, vieni con me

Guarda da qui le luci della città

E mentre i taxi vanno via

Hai detto che eri solo mia

Mi chiedevo se

Vanno via tutti resti con me?

È sempre bello Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi

È bello rimettere insieme i pezzi

Vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli

È bello stare insieme, saper stare da soli

È bello essere il primo, bello andare lontano

Stamattina col sole era bella anche Milano

E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella



Domenica Vorrei fosse domenica

Tu coi piedi sul cruscotto

Io il braccio che penzola

L'orologio sotto al sole che scotta

E ripenso alla mia vita senza te

Faccio un casino E ho rotto tutto quello che potevo per te

Che sei tutto quello che volevo

Da ragazzino ero bravo coi Lego

E ca**o è chiaro che adesso mi lego

Dici di sì, mentre te ne vai un po' di te

Rimane qui, anche se non vuoi

Amami o faccio un casino

Fuori di me Onde grandi che ci balli dentro

Assaggi il fallimento in bocca

Sa di pavimento e sale

E capisci quanto qualche cosa veramente conta

Solo se la vedi andare

