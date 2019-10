Le frasi più belle delle canzoni di Ultimo

28 Ottobre 2019 | 11:33 di Chiara Colasanti

Classe 1996, Ultimo è uno dei giovani cantautori che negli ultimi anni ha conquistato il cuore dei suoi ascoltatori grazie ai suoi testi diretti, emozionanti e, soprattutto, romantici.

Grazie a "I tuoi particolari" è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2019, ma sono anni che ormai è riuscito a imporsi nei cuori dei suoi tantissimi sostenitori ed estimatori, il cui sostegno gli ha permesso di annunciare per il 2020 un tour negli stadi italiani.

In attesa del suo ritorno dal vivo abbiamo selezionato una decina di canzoni di Ultimo dalle quali abbiamo estratto le frasi più coinvolgenti.

La lista delle canzoni scelte:

1. Piccola stella

2. Rondini al guinzaglio

3. Pianeti

4. Cascare nei tuoi occhi

5. Ipocondria

6. Ti dedico il silenzio

7. Sogni appesi

8. I tuoi particolari

9. Poesia senza veli

10. Il Ballo delle Incertezze

Piccola stella Sei la cosa più bella che indosso

Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo

Sei la strada che porta alla vita

Donna instabile sei la mia sfida

Rondini al guinzaglio E portami con te

Portami con te

Dov'è leggero il mio bagaglio

Dove mi ami anche se sbaglio

Dove vola e si ribella

Ogni rondine al guinzaglio

Pianeti Io ti aspetto perché è nell'attesa che ci riesco

A ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso

Ho sempre scritto, forse per sentirmi meno solo

In quelle sere dove il cielo ti prende per mano

Cascare nei tuoi occhi Vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo

E rovinare tutto quello che è stato

Che a volte le parole sono un inganno

Sono i rimorsi di chi se n'è andato

Ipocondria Mi sono chiesto spesso

Che cosa fosse il tempo

Se in fondo quando ti amo

Il mondo non lo sento

Mi sono chiesto spesso

Tra una sigaretta e l'altra

Quale fosse la ragione

Ti dedico il silenzio C'è un'aria strana nel cielo

Esco da casa in silenzio

Non è ancora neanche l'alba, ma a dormire non ci penso

Io cerco solo di capirti

E la notte non ci dormo

Se soltanto avessi pace saprei essere come loro

Sogni appesi Dimmi che cosa resta

Se vivi senza memoria

Perdo la voce, cerco la pace

Lascio che la vita viva per me

E dimmi che cosa senti

Se scopri di avere paura

Brucio i consigli, alzo il volume

L'ansia nasconde i sorrisi che ho

I tuoi particolari Se solamente Dio inventasse

Delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole

Potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore

E cantartele qui

Poesia senza veli Prova ad aspettarmi nel fiore

Più nascosto del mondo

E sarò lì prima di te

Non è amore, è solo conoscerti a fondo

Scusa il disordine, è che mi confondo

Ma tu sei troppe cose insieme

Non riesco a scrivere bene

Non riesco e scrivo quello che viene

Il ballo delle incertezze Sono i momenti quelli persi a dare un senso, forse

Mi chiedi perché sono fragile, sono diverso forse?

Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano

Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano

Sono presente ancora oggi al ballo delle incertezze

Dove ti siedi e più sei poco e più ti senti grande



Previous

Next