“100 messaggi”: tutta l’anima di Lazza

Dal 27 febbraio, il brano presentato a Sanremo 2024, oggi è di tutti Alessandro Alicandri







Come può un brano, fino a poche ore fa quasi irrintracciabile in via ufficiale perché cantata solo una volta dal vivo a Sanremo 2024, diventare un successo ancor prima di diventare un singolo? Il potere di Lazza si disvela (ancora una volta) nel brano "100 messaggi". Dopo l'esibizione sul palco della finale, ci ha tenuto a chiarire che è un brano che non avrebbe mai potuto proporre per una competizione canora. Le ragioni sono tutte in questa grande canzone che è già diventata un suo classico di repertorio.

"100 messaggi" non parla di una delusione d'amore, ma della delusione d'amore definitiva, quella che un uomo o una donna, nell'arco dell'esistenza, spesso può provare solo una volta nella vita. Lazza descrive la condizione umana dell'abbandono, disteso però su una superficie piena di spuntoni, al buio e nella solitudine. Il dolore non è solo dolore, ma è anche pentimento per aver perso tempo.

I "100 messaggi" arrivano come conseguenza della storia finita, forse per un pentimento, forse per l'istinto che arriva sempre dopo il distacco, ma la misura è colma. È il momento di dire basta, ripensando nel più pesante dei dolori, quando si fosse incompatibili ma non per questo meno innamorati. L'amore ha un talento straordinario nell'essere davvero crudele. In questo brano che rimane quasi solo piano e voce come nella versione presentata al Festival è di certo tra i più intensi e personali della sua carriera.

Lazza racconta senza filtri lo smarrimento di chi non sa più chi è davvero, ritrovando l'anima perduta tra le righe di questa canzone. La frase "Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo" è un po' il cuore del pezzo: i sentimenti non sempre sommano, non sempre moltiplicano il buono di entrambi, ma a volte sottraggono e riducono ai minimi termini chi li vive con tutto se stesso.

La produzione è di Lazza, MILES e Drillionaire.