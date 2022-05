“2Step” è il duetto di Ultimo con Ed Sheeran

«Mai smettere di credere nelle favole» dice l'artista, che annuncia l'inedito con il cantautore britannico Giulia Ciavarelli







«Attenti a quei due…» si legge sotto un post risalente a dicembre, dove alcuni fan degli artisti avevano captato aria di novità. A qualche mese di distanza da quell'incontro, Ultimo ed Ed Sheeran annunciano il loro primo duetto "2step", disponibile da venerdì 6 maggio su tutte le piattaforme digitali.

I due si erano conosciuti ancor prima al concerto del cantautore britannico nel 2019 allo Stadio Olimpico di Roma per poi rivedersi a Los Angeles e sancire insieme l'inizio di una bella collaborazione.

È stato Ed Sheeran a proporre all'artista romano di scrivere una strofa per il nuovo singolo "2Step", la cui versione originale è contenuta nel suo ultimo disco “=”, certificato Platino in Italia. I due hanno presentato la loro unione musicale con una diretta social: «Mi rende molto felice ed è uno dei risultati più belli della mia vita» esordisce Ultimo prima di iniziare una chiacchierata, in italiano, con uno degli artisti più seguiti al mondo su Spotify.

«Sognavo di vivere in alto e dimostrare che ero un vincente. Non smettete mai di credere nelle favole» conclude Ultimo.