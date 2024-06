“30°” di Anna, l’estate calda della “baddie” è qui

È uscita il 31 maggio ed è già un successo clamoroso. Ecco perché Alessandro Alicandri







Chi pensava che Anna Pepe sarebbe stata un fenomeno di passaggio si è già dovuto ricredere da un pezzo. Anna non si accontenta di essere la donna italiana più ascoltata in assoluto in streaming (più di 4 milioni e 800 mila ascolti mensili), ma sforna così tanti singoli di successo che viene da chiedersi come faccia. Ma i fenomeni sono così: non ne sbagliano una.

È con queste premesse che nasce "30°" un brano dal sapore estivo, quarto singolo lanciato quest'anno da Anna nei primi cinque mesi dell'anno. Indovinate quante di queste canzoni sono oggi nella top 50 in Italia? Tre. Se poi si aggiunge il duetto con Capo Plaza in "Soldi arrotolati", è tra le donne che hanno cambiato le regole del gioco della discografia.

Senza visibilità televisiva, pochissime interviste, pochissimo racconto della vita privata sui social, Anna è diventata uno status symbol per la generazione zeta con la sua sola musica, imponendosi ancora una volta con "30°", un brano che dalle sonorità house e urban freschissime, nel quale Anna mescola gli ingredienti dell'estate, il suo desiderio di uscire dallo studio di registrazione per godersi il caldo e il suo particolare punto di vista sulla realtà.

Nel testo cita Napoli ("Naples"), paragona la sua Liguria alle Maldive, nomina Kylie Jenner, trucchi, champagne e margarita, gli ingredienti della sua estate dove tutti sembriamo più belli e affascinanti ma senza buonismi: le "baddie", come lei stessa si definisce, si distinguono sempre tra la folla. Divertimento e leggerezza si mescolano in un brano scatenato, che è già un successo a pochi giorni dal lancio con quasi 400 mila ascolti giornalieri. La produzione è affidata a Miles, Toto Beats e ARTY.