“5 minuti” di Alfa è dedicata a un’amica che non c’è più

Il brano, che avrebbe dovuto portare a Sanremo Giovani, è stato presentato per la prima volta dal vivo a Milano







S'intitola "5 minuti" la canzone (in rotazione radiofonica dal 2 dicembre) che Alfa avrebbe portato alle audizioni di Sanremo Giovani, cui non ha potuto partecipare a causa di un malessere.

Classe 2000, nome d’arte Andrea De Filippi, il cantautore genovese è “nato” sui social. Ha 300mila iscritti al canale Youtube e oltre 1 milione di follower su TikTok, oltre 139 milioni di views su Youtube, più di 350 milioni di stream su Spotify e oltre 23 milioni di stream di Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 585mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Nella “realtà”, invece, ha già ottenuto un triplo disco di platino ("Cin Cin"), tre dischi di platino ("TeStA Tra Le NuVoLe, pT2" e "Sul più bello") e sei dischi d’oro. In primavera comincia un tour nei club chiamato “Tra le nuvole”, ma intanto ha già registrato un sold out al concerto del 27 novembre al Fabrique di Milano, dove ha presentato dal vivo proprio la canzone "5 minuti".

Il significato di "5 minuti"

Il brano è dedicato a un’amica dell’artista scomparsa anni fa in un incidente stradale: cinque sono i minuti che gli basterebbero per poter rimanere con lei in un sogno. Lo stesso Alfa ha raccontato il brano e la sua esecuzione dal vivo per la prima volta: «"5 minuti" è una canzone nata sei mesi fa, e rappresenta quei famosi minuti della sveglia rimandata. Quest’immagine mi accompagna da sempre, sono sin da piccolo un ritardatario. Il brano parla di quanto sarebbe bello, quando sogniamo qualcuno che ci manca, avere cinque minuti in più per poter continuare a stare insieme. Suonare per la prima volta "5 minuti" ieri sera al mio concerto al Fabrique al quale ho lavorato per mesi, l’ha resa un’esibizione super emotiva; cantarla è stato catartico: un regalo per tutti i miei fan ma soprattutto una dedica speciale alla mia amica che non c’è più».

I temi nella musica di Alfa

Da sempre Alfa è portatore di messaggi positivi, tra brani dedicati all’amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, argomenti cari ai ragazzi della sua età. Tra i temi di cui l’artista si fa portavoce, c’è anche quello del bullismo, di cui lui stesso ha sofferto ai tempi della scuola. Per questo, proprio durante il concerto al Fabrique di Milano, Alfa ha portato sul palco una panchina gialla: la vernice per colorarla è stata donata da Helpis, una onlus che combatte dal 2005 il bullismo e il cyberbullismo attraverso delle attività che educano al rispetto del prossimo, soprattutto tra ragazzi. La panchina gialla è un simbolo: un segno tangibile, qualcosa di concreto per rompere il velo dell’indifferenza, un luogo di ritrovo che porta i giovani e gli adulti a riflettere su una tematica così cruciale e importante.

Il discorso di Alfa contro la solitudine di chi subisce bullismo

«Il motivo per cui ho cominciato a fare musica è che avevo paura di non piacere a nessuno, perché a 15-16 anni trovi qualunque modo per piacere alle persone. Magari sei sfortunato e finisci in un contesto in cui ti bullizzano o non sei apprezzato. In questo caso la musica è stata il mio migliore amico, perché quando non mi invitavano alle feste o non ero gradito, scrivevo e mi sfogavo con la musica. Ci tengo a parlarne perché è ancora un argomento taboo: siamo la generazione dell'ansia e delle fragilità ma non ce lo diciamo mai, perché il nostro modo di essere apprezzati è tramite le piattaforme social, dove mostriamo le apparenze non il nostro modo di essere. Però voglio lanciare un messaggio, ho l'età del mio pubblico, non sono nessuno per insegnare dei valori, voglio solo raccontare la mia storia. Probabilmente se non avessi subito il bullismo che ho vissuto, non avrei nemmeno fatto musica. Quindi, se vivete queste cose, se avete paura di essere tagliati fuori - hanno dato un nome, si chiama FOMO ["fear of missing out", cioè "paura di essere tagliati fuori", ndr] - non siete soli, è qualcosa di generazionale».

