“A cena con gli Dei” di Biagio Antonacci: un ritorno energico e ricco di stile

Con il singolo "A cena con gli Dei", pubblicato il 29 dicembre, Biagio Antonacci spiazza l'ascoltatore raccontandosi in modo dirompente. Il brano, scritto e prodotto con il polistrumentista Placido Salamone è il racconto di come una relazione al capolinea sia piena di non detti e soprattutto di non fatti. Nel percorso di una storia d'amore, ad un certo punto, può arrivare infatti un muro o un burrone capaci di rendere qualsiasi aspettativa, azione, anche gli errori... impraticabili.

Per quanto quel muro o quel burrone possano essere vicini, in amore non li vedremo mai davvero fino a quando non ci cadremo dentro o sbatteremo la testa addosso. Per questo, il momento di allontanarsi e lasciarsi andare si paragona a un governo di regime. Tutto quello che fino a ieri era quotidiano diventa all'improvviso irraggiungibile e distante come l'Olimpo degli dei.

È un ritorno sorprendente quello di Biagio che ancora una volta riafferma la freschezza della sua musica, qui con una marcia in più che è nel ritmo e nel linguaggio, nella cifra stilistica autentica che conosciamo bene. Questa è l'anticipazione di quello che sarà il nuovo disco, "L'inizio", in arrivo il 12 gennaio. Saranno inclusi al suo interno anche i brani già pubblicati nel 2022, "Seria" e "Telenovela", "Sognami" in duetto con Tananai e Don Joe (ha più di 4 milioni di ascolti solo su Spotify) e "Tridimensionale", brano realizzato con Benny Benassi e pubblicato lo scorso maggio.