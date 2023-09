“A fari spenti”: Elodie non smette mai di stupire

Dal 22 settembre, un brano dal fascino irresistibile scritto (anche) da Elisa Alessandro Alicandri







La voglia di sperimentare, di osare, in Elodie non si è mai fermata. Anzi, probabilmente siamo solo all'inizio. Con il nuovo singolo “A fari spenti” ribadisce il suo desiderio di fare musica nuova per davvero, al di là di qualsiasi conferma e successo. Il brano, scritto da Elisa con Mark e Zef che producono anche il singolo, portano Elodie nei territori di una tecno minimale irresistibile.

Sembra incredibile scrivere che una delle donne della musica più popolari del momento scelga una strada così impervia e affascinante, ma tant'è.

Il brano descrive con diverse immagini varie forme attraverso le quali si può manifestare un brivido. Il brivido è una reazione fisica al freddo, alla paura, all'eccitazione del rischio, di fronte all'amore soprattutto. Queste sensazioni vengono narrate con un senso non narrativo ma onirico, come flash che si susseguono evocando una delle sensazioni più enigmatiche e vivaci della nostra esistenza. Il brivido è la vita, la scossa elettrica che anima (o dovrebbe animare) ogni persona.

Con atteggiamento modernissimo e un videoclip che sta già facendo parlare molto di se a poche ore dalla sua uscita (per la regia dei The Morelli Brothers che si occupano soprattutto di fotografia di moda lavorando con tantissime star mondiali), Elodie prepara un ottimo terreno per i suoi prossimi impegni live che partiranno dal Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 novembre per girare poi l'Italia nel suo primo tour nei palazzetti con tante date già sold out.

La musica pop italiana come l'abbiamo spesso solo sognata, oggi è sempre più reale.