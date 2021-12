“A mezzanotte (Christmas Song)”: la canzone di Natale di Elettra Lamborghini

Quest'anno un Natale tutto da ballare con la popstar di "Pistolero" Elettra Lamborghini Cecilia Esposito







Stufi delle solite canzoni natalizie? Nessun problema, quest'anno c'è una sorpresa per voi. Ci pensa Elettra Lamborghini a dare un twist speciale alla colonna sonora delle vostre feste con "A mezzanotte (Christmas Song)", disponibile da venerdì 3 dicembre.

Il nuovo singolo della popstar di "Pistolero" è una cometa pop-dance tutta ritmo e sentimento, annunciata dal tintinnio dei campanelli natalizi e dall'iconica firma vocale "Elettra, Elettra Lamborghini".

La drum machine elettronica dal sound Anni 80 fa sì che il mood di "A mezzanotte (Christmas Song)" abbia la giusta dose di spirito e atmosfere gioiose del Natale, ma senza eclissare il lato più travolgente, e passionale, di una notte di follia a luci spente a cui Elettra Lamborghini ci ha abituati. In poco più di tre minuti, il singolo esplode in mille luci colorate, da quelle patinate del pop a quelle dei colori latini, che sul finale sprigionano tutta l'energia di Elettra, come un fiocco rosso laccato sul regalo di Natale più atteso.