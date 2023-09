“Abbiamo vinto già” di Tiziano Ferro con J-Ax: una mano tesa alle persone sole

E chi se lo aspettava? Tiziano Ferro con la collaborazione di J-Ax, pubblica l'1 settembre “Abbiamo vinto già”, un brano che dal titolo appariva come un attestato dei loro traguardi di carriera, un brano di celebrazione del loro presente con un attestato di trionfo. Al primo ascolto si disvela invece invece come un brano molto più profondo, autobiografico e decisamente politico.

La ballad dal ritmo potente e dall'interpretazione struggente, senza giri di parole racconta nella sua prima fase il dramma delle persone sole, di coloro che vivono ogni giorno la responsabilità di una vita non convenzionale, fatta di vette meravigliose e abissi drammatici e la necessità e la presa di coscienza che nel silenzio di quell'esistenza, c'è da perdere il meglio della vita se non si urla quel dolore.

Potentissima è la seconda strofa: “Marceremo per le strade per difendere il diritto / Marciremo nelle carceri se amare è un delitto / Perché il nostro sangue ha già vinto / Come l'amore di una madre che morirebbe per un figlio”. Qui si parla della battaglia LGBTQ+ per difendere il diritto di amare e di essere se stessi, anche a costo della vita.

J-Ax introduce un altro tema delicatissimo, quello dell'alcolismo e dell'accettazione della diversità, un tema che sta esattamente al centro del racconto di vita di J-Ax e che qui si esprime anche l'ipocrisia di chi rifiuta tutto ciò che è diverso da noi stessi solo quando conviene. L'ancora di salvezza da una vita di solitudine Tiziano Ferro e J-Ax l'hanno trovata nella musica, come dicono proprio al centro della canzone: "Quanto sono necessarie le canzoni / Lo sanno quelli che han passato l'adolescenza da soli”. “Abbiamo vinto già” è un brano che tende la mano a chi sente di non essere come gli altri e per questo non sa che direzione dare alla propria vita in un modo diverso dalla sconfitta.