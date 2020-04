Achille Lauro: il nuovo singolo è “16 marzo”

03 Aprile 2020 | 12:13 di Redazione Sorrisi

Achille Lauro ci ha ormai abituati alle sue continue trasformazioni, il 3 aprile si apre una nuova fase, un nuovo capitolo del suo percorso artistico. È infatti in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “16 marzo”. Una ballad intima e struggente, il suo primo brano con Warner Music Italy come Chief Creative di Elektra Records. Ad accompagnarlo alla scoperta di questa nuova identità c'è Gow Tribe che con lui ha prodotto il singolo.



Mai come adesso si era sentito così in sintonia con la propria musica e il lancio di “16 marzo” è accompagnato da un messaggio dello stesso Lauro:

«Cari amici,

sono nuovamente qui a scrivervi, in un periodo in cui scrivere è uno dei pochi modi che abbiamo di tenere vivo il contatto umano.

Oggi vi parlo di un sentimento comune a tutti.

Qualcosa di così irreale da diventare affascinante.

Così affascinante che me ne sono avvelenato.

Nel mese dei nuovi amori,

il mese in cui ognuno torna da chi non lo starà cercando più.

È una tempesta dentro me.

È ciclica.

Perdere tutto per inseguire un’illusione.

Oggi sono senza costume, senza trucco, innamorato di un ricordo.

Vi presento il nuovo me.

Ve lo affido.

Grazie

A presto»