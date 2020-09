Achille Lauro: “Maleducata” è il nuovo singolo per la colonna sonora di “Baby 3”

Calze a rete, tacchi e guanti rossi: il principe del glam torna con un nuovo brano scritto per l'ultima stagione della serie Netflix che anticipa l'uscita della riedizione "1969 - Achille Idol Rebirth"

17 Settembre 2020 | 14:42 di Giulia Ciavarelli

Come in tutte le precedenti stagioni, anche l'atteso finale di "Baby", la serie italiana di Netflix ispirata allo scandalo delle baby squillo dei Parioli, è accompagnato da una colonna sonora magistralmente composta da brani originali, successi internazionali e inediti, in questo caso di artisti italiani. Dopo aver ascoltato "Vertigine", il nuovo singolo di Levante, è il turno del principe glam Achille Lauro.

Subito dopo il debutto di "Baby" in 190 Paesi, giovedì 17 settembre arriva su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "Maleducata": con un sound internazionale, ricercato e unico, tra il gemito di chitarre elettriche sexy e distorte e un ritmo di batteria duro, il brano è un perfetto mix di eccesso, sfacciataggine e rock and roll. Stessi ingredienti che ritroviamo nella serie tv con protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani.

"Maleducata" racconta un amore in cui il corpo dell’uomo diventa una passerella su cui la donna sfila dopo avergli strappato il cuore: in questa canzone l’artista si trasforma in una coniglietta, libera di essere maleducata.

Con calze a rete, tacchi e mascara, Lauro torna in scena anticipando l'uscita di "1969 - Achille Idol Rebirth", riedizione dell’album certificato Disco d’Oro, in uscita il 25 settembre. Il progetto si completa proprio con "Maleducata", ma contiene anche la hit di Sanremo "Me ne frego", la poetica "Maledetto lunedì", la struggente "16 marzo", "Bam Bam Twist" e la riedizione "C'Est la vie" con Fiorella Mannoia.

IL SECRET PARTY DI "BABY" E IL LIVE DI ACHILLE LAURO