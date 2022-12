Aiello: il nuovo singolo è “Domani torno”

L'artista torna sulla scena con l'inedito che apre le porte al suo nuovo percorso discografico, disponibile dal 2 dicembre Giulia Ciavarelli







«Dedicata a tutte le storie finite troppo presto, tutte quelle storie che tornassi indietro…»: la racconta così sui social, accompagnandola a una cover raffigurante una rosa rossa: Aiello torna con una nuova canzone, disponibile da venerdì 2 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

A distanza di pochi mesi dall'ultimo singolo "Paradiso", la nuova "Domani torno" è una ballad malinconica che descrive, con delicatezza, sentimenti, dubbi e ricordi che hanno occupato uno spazio prezioso nel cuore.

«Negli ultimi due anni mi sono affacciato molto poco, ho sentito il bisogno di prendermi del tempo per me, per scrivere e abbracciarmi» scrive ai fan raccontando il suo ritorno sulla scena discografica.

«Se il cuore fosse un oceano, sul fondale troveremmo tutte le nostre storie vissute» racconta l'artista «L’amore più puro, quello che ci ha rivoluzionato la vita, la storia che non abbiamo capito, quella che non ha capito noi, diversi razzi dalle brevi rotte. A chissà quanti km di profondità, invece, c’è una storia che ancora fa le bolle, il suo ricordo sembra ancora respirare».

«"Domani torno" è dedicata a tutte quelle storie finite troppo presto, tutte quelle storie che "tornassi indietro"».