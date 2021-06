Aiello: il nuovo singolo “Fino all’alba (ti sento)”

Dopo il successo del brano sanremese "Ora", l'artista torna con un singolo urban-meridionale

Disponibile da venerdì 25 giugno il nuovo singolo di Aiello "Fino all'alba (ti sento)". Dopo il brano sanremese "Ora" e il nuovo album "Meridionale", l'artista si lancia nella scalata delle classifiche estive con un personale manifesto urban-meridionale dove la chiatarra flamenca incontra suoni street, e melodie latine si mescolano al clubbing.

«Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti» ha commentato così Aiello il suo brano.



Infatti, "Fino all'alba (ti sento)", prodotta da Brail e Zef, vuole anche essere un manifesto dell’amore libero. Il messaggio che porta è quello della libertà di essere chi si vuole, senza confini o limitazioni di alcun genere. Libertà anche per lo stesso artista, che ha scritto questo brano senza per forza seguire i soliti trend stagionali, aggiungendo sempre nuove sonorità alla sua produzione, ma rimanendo sempre fedele a se stesso e alla propria cifra stilistica.