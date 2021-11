 Aka 7even: il video del nuovo singolo “6 PM”

L'ex allievo di "Amici" è pronto a raccontarsi con un nuovo brano in uscita il 29 ottobre

Nella ventesima edizione di "Amici", tra i balli di Giulia e il pop di Sangiovanni, si è fatto notare anche un altro talento salito subito in cima alle classifiche: dobbiamo conoscere ancora molto di Luca Marzano, in arte Aka 7even che ha scelto di raccontare e condividere le sue esperienze prima in un libro edito da Mondadori ("7 vite" sarà in libreria il 23 novembre) e poi in una ballad malinconica dal titolo "6 PM".

Il video racconta una corsa nella notte per raggiungere la persona amata che, nonostante la relazione si sia conclusa, non si perderà mai del tutto. Il tempo che scorre, il traffico in città nell’ora di punta, un’atmosfera di festa che non si riesce ad apprezzare fino in fondo.

«Voglio raccontarvi di quel giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno» dice l'artista: da venerdì 29 ottobre su tutte le piattaforme digitali, il singolo è prodotto da Cosmophonix e porta con sé la nostalgia di un amore finito e durato forse troppo poco.

«"6 PM" è una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Ogni fine ha un sapore amaro, ma porta con sé anche tanti ricordi, da ripercorrere e conservare. A fare da sfondo a questo viaggio, un’atmosfera cittadina, quella del traffico delle 6 PM, che ha sostituito l’estate, terminata come tutte le cose che durano poco. Spero che questo brano possa farvi conoscere ancora un’altra sfumatura di me e della mia musica, ma soprattutto che vi faccia cantare a squarciagola» conclude l'artista.