Alanis Morissette: il nuovo singolo “Smiling” e il concerto a Milano

Estratto dal nuovo album "Such Pretty Forks In The Road" in uscita il 1 maggio, il singolo è anche la colonna sonora ufficiale del musical di "Jagged Little Pill"

21 Febbraio 2020 | 16:20 di Giulia Ciavarelli

Si aggiunge alla lista degli artisti internazionali in concerto nel nostro Paese anche Alanis Morissette, che farà tappa a Milano il 15 ottobre al Mediolanum Forum. Ma le novità riguardanti la sua carriera non finiscono qui: dal 21 febbraio è disponibile "Smiling", una nuova canzone co-scritta dalla stessa artista insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotta da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Il brano è stato ideato in origine per il musical di "Jagged Little Pill" ed è contenuto nello show e nella colonna sonora ufficiale del musical (cantata da Elizabeth Stanley).

Dopo il primo brano “Reasons I Drink”, la sette volte vincitrice ai Grammy Awards ci presenta il suo secondo singolo estratto da "Such Pretty Forks In The Road", il nuovo album in uscita il 1 maggio e molto atteso dai fan: è il primo progetto di inediti dai tempi di "Havoc and Bright Lights" del 2012.

Per la cantautrice canadese, il 2020 sarà l'occasione non solo di far ascoltare nuova musica, ma anche di tornare a suonare dal vivo per celebrare i 25 anni dal primo disco “Jagged Little Pill”. Il tour toccherà tredici città europee con partenza fissata per il 23 settembre a Copenhagen e tappa italiana il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

Ad aprire i concerti ci sarà Liz Phair, la cantautrice nominata ai Grammy che aveva condiviso il palco con la Morissette nel tour del record del 1998.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio sul sito di Live Nation. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

LE DATE EUROPEE DEL TOUR

3 settembre – Copenhagen, Danimarca - Royal Arena

28 settembre – Londra, UK – The O2

29 settembre – Birmingham, UK – Utilita Arena

1 Ottobre – Dublino, Irlanda – 3Arena

4 Ottobre – Manchester, UK – Manchester Arena

6 Ottobre – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome

8 Ottobre – Amburgo, Germania – Barclaycard Arena

10 Ottobre – Warsaw, Polonia – Expo Hall

12 Ottobre – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

15 Ottobre – Milano, Italia - Mediolanum Forum

17 Ottobre – Barcellona, Spagna – Palau San Jordi

19 Ottobre – Madrid, Spagna – WiZink Arena

22 Ottobre – Parigi, France – AccorHotels Arena