Alberto Urso e J-Ax insieme per “Quando quando quando”

Alberto Urso e J-Ax insieme per “Quando quando quando”

15 Maggio 2020 | 12:06 di Giulia Ciavarelli

Alberto Urso come non lo avete mai visto: si inserisce nella lista delle papabili hit estive "Quando quando quando", una rivisitazione dance disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 15 maggio su etichetta Polydor Records.

Camicia a fiori e palme in sottofondo, nella sua versione estiva Alberto chiama a collaborare J-Ax. «Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Spero vi porti un po' di spensieratezza e sorrisi» ha scritto il tenore.

Il brano di Tony Renis, in gara al Festival di Sanremo 1962, è stato rivisitato in una chiave dance con un po' di ritmo samba grazie al tocco di Gabry Ponte.

Dopo la vittoria del 2019 del talent di Canale 5, Alberto Urso è uno dei dodici talenti di Amici speciali di Maria De Filippi: «Oggi è una di quelle giornate sospese che precedono le cose belle. Sono successe un sacco di cose dall'ultima volta che sono stato sul quel palco. Eppure mi sembra sia passato solo un attimo, sarà proprio come tornare a casa, non vedo l'ora» scrive poche ore prima del ritorno televisivo.