Alberto Urso, il nuovo singolo “Amarsi è un miracolo”

12 Febbraio 2021 | 9:16 di Giulia Ciavarelli

Alberto Urso gira pagina e inizia un nuovo capitolo musicale: dopo l’ultimo duetto estivo con J-Ax in "Quando quando quando", l’artista pubblica "Amarsi è un miracolo", l’inedito su etichetta Polydor/Universal Music in uscita venerdì 12 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è una ballata scritta dallo stesso cantante con Diego Mancino e Daniele Coro, che cura anche la produzione.

«Questo brano è molto importante per me, è il primo che ho scritto insieme ad altri due autori straordinari. Ho lavorato duramente per cercare di tirar fuori tutto quello che avevo dentro, ma finalmente ci siamo e non vedo l’ora di farvelo ascoltare» annuncia Urso sui social, dove comunica ai fan l’uscita di un brano che parla della forza dell’amore capace di superare ogni avversità.

«Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che ami. Se però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati» racconta meglio l’artista.

Alberto Urso inaugura il nuovo anno con questa una nuova composizione, che arriva dopo un periodo davvero fortunato: il 2020 lo ha visto gareggiare sul palco del Festival di Sanremo con il brano "Il sole ad est" e collaborare con Katherine Jenkins, star della musica classica gallese, nel singolo “Cinema paradiso”. Non solo: il tenore è stato invitato a registrare il brano in occasione del concerto di Natale alla Royal Albert Hall.