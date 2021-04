Alessandra Amoroso presenta “Piuma” e “Sorriso grande”. Il primo ascolto

Dal Palottomatica di Roma, l'artista regala un mini concerto "Drive in" e in streaming Alessandro Alicandri







È ora di conoscere il futuro di Alessandra Amoroso, che torna con due brani inediti. L'evento però non guarda solo al nuovo ma si apre con i ricordi del passato, del suo ultimo tour, dei momenti di scoraggiamento durante la pandemia.

Si passa da "Karaoke”, momento importante del suo ritorno alla voglia di fare musica con i Boomdabash. Nella seconda ondata pandemica ha ammesso di aver avuto di nuovo paura. Passando al brano "Pezzo di cuore" con Emma ha comunicato poi il suo desiderio di tornare in scena raccontando la sua visione dell'amore, sempre più universale, sempre più dalla parte delle persone più fragili.

In un formato in stile "Drive in" (ovvero come i vecchi cinema all'aperto dove il pubblico guarda il film in auto) canta davanti a una platea di persone in auto e inizia il suo mini concerto. Canta "La stessa" e "Fidati ancora di me". Poi ringrazia il pubblico e fa un appello a sostegno dei diritti di tutte le persone, riferendosi quasi certamente al DDL Zan, di cui molto si è discusso in questi mesi anche nel mondo della musica.

Ha poi cantato "Dalla tua parte" e "Forza e coraggio”. Torna a parlare delle persone che lavorano (anzi, lavoravano) nel mondo dello spettacolo esprimendo tutto il suo sostegno, come ha fatto anche sul palco del Festival di Sanremo. Poi canta "Immobile", "Amore puro", "Comunque andare".

“Piuma” e “Sorriso grande”: il primo ascolto

A fine evento dice: «Siamo arrivati alla fine di questa serata. Quando la vita ci mette davanti a delle situazioni complicate da gestire, l'unica cosa che possiamo fare e trarne vantaggio. Così ho deciso di guardare tutto in una nuova prospettiva e lì ho ritrovato me stessa».

A seguire canta “Piuma”, già disponibile in digitale dal 7 aprile: è un brano che parla di un amore finito che si sforza di non diventare un macigno nello stomaco ma il suo contrario, una piuma per l'appunto. Una canzone che parla di una sofferenza, sì, ma che viene messa alle spalle con un sorriso. Piuma” è stato scritto da Alessandra Amoroso insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Poi arriva "Sorriso grande", il brano che arriverà in digitale l'8 aprile e in radio da venerdì 9, manifesta senza paura il bisogno di ottimismo. Quando decidi di lasciare la negatività non puoi che tornare a amare la vita. Per tornare a vivere. Le sonorità freschissime hanno parti molto ballabili che si legano perfettamente al percorso di rinascita che racconta la canzone. “Sorriso grande” è stato scritto da Davide Petrella ed è prodotto da Dario Faini.