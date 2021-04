Alessandra Amoroso torna con il brano “Piuma”

Dal 7 aprile, l'artista torna con un nuovo brano scritto anche da lei Alessandra Amoroso dal 2009 ha pubblicato in Italia un Ep e cinque album di inediti. Hanno tutti raggiunto il primo posto in classifica Credit: © Flavio&Frank Alessandro Alicandri







È da tanti anni che Alessandra Amoroso voleva tornare alla musica come autrice di una sua canzone. Così sarà: dal 7 aprile la riascolteremo con "Piuma", un nuovo brano che arriva a due anni dal suo ultimo singolo "Forza e coraggio" (fine marzo 2019) e l'enorme successo di brani in duetto successivi con i Boomdabash “Mambo Salentino” e “Karaoke”. A gennaio ha pubblicato con Emma il singolo "Pezzo di cuore”, certificato disco d'oro.

È da giorni che l'artista ci anticipa alcune informazioni sul brano (come il foglio con su scritto il testo della canzone, un evento legato al lancio del singolo e finalmente il 5 aprile ha rivelato la data di uscita, anticipando una porzione del brano cantato. In una data anomala per il lancio dei singoli, mercoledì, sarà disponibile. Canta: “Non c'è niente da capire / provo a sfilare le spine / e l'aria come bollicine / sospesa / Sono così a fuoco adesso e quello che non ho detto in fondo non è andato perso”.