Alfa: ecco come è nata “Bellissimissima <3”

La canzone del giovane artista ligure sta spopolando ovunque, sui social e su Spotify. Ecco la storia di questo grande successo estivo Alessandro Alicandri







È nato nel 2000, giù dal palco si chiama Andrea ed è un ragazzo cresciuto a Genova, che ama così tanto la musica da averla voluta scrivere e suonare fin da bambino. A pochi giorni dal suo 23° compleanno, lo intervistiamo per “Bellissimissima <3” (si scrive con questi caratteri che formano un cuore, come si faceva nelle chat prima degli emoji) che senza dubbio è, e sarà, uno dei brani di maggior successo dell’estate.

Alfa, è contento?

«Contento sì, ma anche impaurito. Conosco un po’ cosa significa diventare popolari, ma credo di essere arrivato per la prima volta alle orecchie di un pubblico più grande, diverso dalla mia generazione».

Ma quando è nata “Bellissimissima <3”?

«L’ho scritta un anno fa perché una ragazza che frequentavo è tornata con il suo ex e mi ha accusato di cose non vere, non mi voleva vedere. Ci sono rimasto così male che ho scritto le strofe di questo brano che parla di noi due».

Però sembra una serenata.

«Lo è diventata quando qualche mese fa a Los Angeles ho trovato il ritornello giusto per raccontare non il risentimento dell’amore, ma la parte più bella: l’inizio, quanto è tutto una scoperta».

Nel brano risuona molto il brano “Bella” di Jovanotti.

«È un’ispirazione reale, Lorenzo è il mio mito di sempre».

Il titolo invece sembra una risposta a “Bellissima” di Annalisa.

«In qualche modo lo è. Quando dovevo decidere come intitolare il brano, “Bella” e “Bellissima” erano già ben presidiati, così ho scelto “Bellissimissima”».

La canta spesso al fianco di una fan.

«È un momento divertente e anche un po’ imbarazzante. Le ragazze non sono più abituate al romanticismo. Ho paura che tanti genitori, presi dai problemi della vita, non abbiano mai parlato ai loro figli dell’amore».

Il 24 febbraio 2024 l’amore lo canterà a Forum di Assago. Come si sente?

«Sono terrorizzato! Però voglio che questo concerto non sia l’unico, ma il primo di altri 4.999 palazzetti».

Il 22 è il suo compleanno: come lo festeggia?

«Sa che non festeggio mai il mio compleanno? Sarà il giorno prima di un concerto. Penso che andrò a nanna alle 10 di sera come al solito. In fondo, perché festeggiare qualcosa di cui non ho merito (ride)?».