Alfa: “San Lorenzo” è il nuovo singolo con Annalisa

12 Novembre 2020 | 14:40 di Giulia Ciavarelli

Lei, Annalisa, la conosciamo molto bene, lui, Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un giovane cantautore genovese dai numeri record e autore di hit come "Cin cin" e "SuL Più BeLLo". Insieme pubblicano un brano che li vede duettare per la prima volta: giovedì 12 novembre su tutte le piattaforme digitali esce "San Lorenzo", un brano che ricrea le atmosfere estive di un falò in spiaggia con gli amici mentre si affidano i desideri alle stelle. Per Alfa rappresenta un punto di rottura con il passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro, una forte promessa spirituale ed emotiva da fare a se stessi.

«Non è sicuramente il periodo migliore per far uscire canzoni, in un momento così difficile sarebbe forse più facile rimanere in silenzio, ma sono ancora convinto che la musica abbia il potere di cambiare l’umore e le giornate alle persone. "San Lorenzo" è un momento di aggregazione, è la notte in cui esprimiamo i desideri che inseguiamo negli altri 364 giorni dell’anno, è il falò, gli amici, la spiaggia, i fuochi d’artificio... spero che ascoltandola possiate tornare come succede a me a quei giorni più leggeri. Credo che la giusta stella cometa passi per tutti, bisogna solo saperla aspettare» scrive il cantautore sui social.

Alfa vuole coinvolgere i suoi fan con una sfida interattiva per farli entrare virtualmente nel mondo del nuovo singolo. Prossimamente, infatti, uscirà un videogioco gratuito in cui l’obiettivo dei giocatori è quello di salire più in alto possibile, verso le stelle, per vincere una videochiamata con l’artista che farà loro una sorpresa.