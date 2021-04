Alice Merton, il nuovo singolo “Vertigo”

La cantautrice di "No Roots" torna con un'ode alla fragilità e un videoclip diretto da Anuk Rohde

Disco d'oro in USA e in Italia, disco di platino in Germania, Austria, Francia, Polonia e Svizzera con più di 500 milioni di stream: l'esordio discografico della giovane Alice Merton è tra i più interessanti degli ultimi anni. Dopo il successo di "No Roots" e l'album "Mint" nel 2019, la cantautrice esce allo scoperto con un manifesto della sua indole: essere fragili come punto di forza.

"Vertigo" è il nuovo singolo di Alice Merton in uscita venerdì 9 aprile su tutte le piattaforme digitali: il brano è un viaggio introspettivo, una riflessione sul mestiere di artista, sul compromesso tra le insicurezze del musicista e la necessità di trasformarle nella corazza da indossare ad ogni performance.