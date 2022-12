“All I want for Christmas is you” di Mariah Carey è la canzone-simbolo delle Feste

Come è nata? Ecco la sua storia, che sembra proprio una favola Alessandro Alicandri







Questa storia parte da un paradosso: Mariah Carey non voleva assolutamente cantare una canzone di Natale. Invece oggi la sua “All I want for Christmas is you” (“Tutto quello che voglio per Natale sei tu”) è uno dei brani delle Festività più amati al mondo, festeggia i 25 anni dalla sua creazione e per certi versi ha soppiantato “Jingle bells”. Sentite che favola!

La ragazza di New York

C’era una volta, nel 1993, Mariah, una cantante di 23 anni già famosa a cui viene proposto di realizzare “Merry Christmas”, un album dedicato al Natale. Ma lei non ama il Natale: «Il mio Natale da bambina non era sempre felice, perché eravamo senza soldi. Spesso anzi il Natale era una vera tristezza». Infatti Mariah è cresciuta in una zona periferica di New York, i suoi genitori hanno divorziato quando aveva 3 anni (il papà era un ingegnere aerospaziale afroamericano, la mamma una cantante operistica di origini irlandesi) e i problemi economici costringono mamma Patricia a fare i lavori più disparati per mantenere i tre figli, Mariah, Alison e Morgan.

Il disco di Natale

Nel 1993 Mariah ha uno stile musicale più legato ai nuovi generi musicali, tipo il rap, che alla musica pop. E ha paura, dopo i primi tre album, di diventare troppo “antica” nello stile. Insomma, l’album “Merry Christmas”, che nei piani deve contenere solo cover di brani famosissimi, non vuole farlo. Alla fine accetta, a patto che le venga data la possibilità di inserire anche delle canzoni inedite. Tra queste, appena nata ma non tanto considerata, c’è anche “All I want for Christmas is you”...

Un bel giorno...

«Un giorno mi sono seduta al piano» ricorda Mariah. «Lo faccio raramente, tra l’altro lo suono malissimo... A un certo punto mi è venuta in mente questa frase: “Non voglio molto per Natale”...». È la frase, che tradisce l’infanzia difficile della cantante, con cui ¬si aprirà la sua canzone più famosa.

Il significato del pezzo

Ispirata dai ricordi, Mariah scrive di getto il testo della canzone: è una lista di cose legate al Natale per dire a se stessa di non averne bisogno: “Non voglio regali sotto l’albero, non voglio appendere calzettoni al caminetto, non mi serve un giocattolo per essere felice, non voglio nemmeno la neve, né mandare una lettera a Babbo Natale al Polo Nord, non voglio stare sveglia per sentire il tintinnare delle renne... tutto quello che voglio a Natale sei tu...”.

Chi è “tu”

Lo “you” (“tu”, in italiano) della canzone non è una persona in particolare, ma un simbolo di felicità. Walter Afanasieff, l’altro autore del brano, spiega: «Non c’è nessuna canzone natalizia come questa perché si tratta, in realtà, di una canzone d’amore da dedicare a chiunque. Non è triste, anzi ho voluto fare un pezzo trascinante sullo stile di quelli cantati dai gruppi femminili negli Anni 60, un motivetto allegro e ironico». Mentre Mariah ha creduto nella canzone sin dall’inizio, Afanasieff aveva dei dubbi: «Temevo che la melodia fosse troppo semplice e che i discografici che dovevano decidere se pubblicarla la trovassero troppo banale».

La spinta di Hugh Grant

Registrata in una calda estate del 1994 usando solo suoni realizzati con un computer, la canzone ha un esordio buono (esce il 1° novembre), ma poi scompare dalle classifiche. Nel frattempo Mariah Carey diventa una delle artiste più importanti della musica pop e il brano viene scelto come colonna sonora di un film amatissimo come “Love actually” (2003, con Hugh Grant), viene ricantato da Michael Bublé e Ariana Grande e soprattutto grazie al suo ritmo trascinante e all’ottimismo festaiolo che trasmette diventa in tutto il mondo il sottofondo delle riunioni familiari.

Un classico moderno

In poco tempo “All I want...” diventa un vero e proprio classico moderno e il 25° anniversario dell’album “Merry Christmas” viene celebrato con concerti in tv, pubblicità di prodotti con Mariah vestita da fatina del Natale, video promozionali comici, un documentario e contenuti realizzati con gli influencer più in voga. La diffusione dei servizi in streaming come Spotify e l’immagine simpatica e dirompente della cantante permettono a Mariah di raggiungere anche i giovani e i bambini. Così il brano arriva, per la prima volta dopo oltre vent’anni, in cima alle classifiche di mezzo mondo.

Quanto vale una hit

Nel 2021 la canzone ha raggiunto le oltre 10 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti. Ci sono solamente 30 brani a esserci riusciti e questo è l’unico legato al Natale. La rivista inglese “The Economist” nel 2017 ha stimato per Mariah un guadagno pari a 2 milioni di euro ogni Natale. Questo senza considerare l’indotto generato dalla immagine di “Regina del Natale” che la canzone ha dato a Mariah. Tra show per la televisione, prodotti di bellezza, un cartone animato (vedi box sopra), il suo ruolo di testimonial per un’applicazione e addirittura un concerto virtuale all’interno di un videogioco amato dai ragazzi come “Roblox”, i guadagni della star sono oggi incalcolabili.

E vissero felici e contenti

«Ora sono ossessionata dal Natale» confessa lei «e ho trasferito questa passione ai miei bambini. Uno dei miei due figli, che ascolta solo giovani artisti della sua generazione, ogni tanto fa partire “All I want for Christmas is you” anche se non è Natale. Mi dice che lo fa perché gli manca quell’atmosfera magica». I figli di Mariah dunque hanno una vita agiata e vivono felicemente il Natale. Ma forse senza le sofferenze infantili della mamma non troveranno mai l’ispirazione per scrivere una canzone di Natale come “All I want...”, che il mondo intero canta in coro. Oggi la favola continua: e viviamo felici e contenti con una canzone di Natale allegra, romantica e benaugurante.