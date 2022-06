“Ama” di Eros Ramazzotti: il primo ascolto

Dal 10 giugno il nuovo singolo dell'artista, prima del tour internazionale (e un disco in arrivo) Alessandro Alicandri







Eros Ramazzotti mancava da un bel po' con nuova musica e onestamente ce ne eravamo accorti. In quarant'anni circa di carriera ha creato una linea di continuità mai spezzata e l'assenza si sentiva. Oggi, con un nuovo inedito, torna alla ribalta in modo sorprendente. “Ama" è un brano scritto con Cheope e Francesco Rapetti Mogol, prodotto sempre da Eros con Nicolò Fragile. Un team di numeri uno che ha dato vita a un inno sulla libertà dell'amore: nel mese dei Pride internazionali questo brano assume un significato ancora più specifico e importante.

Il brano invita a liberarsi dai sentimenti negativi e dalle chiacchiere delle persone che ci circondano... e questo sarebbe già un grosso passo in avanti per poter esprimere ciò che proviamo senza paura. Vivere l'amore è pur sempre un fatto di coppia con una componente di partenza decisamente individuale: ognuno lo fa o dovrebbe poterlo fare a suo modo, con i suoi tempi e con il suo "alfabeto". Sentirsi imprigionati in un'esistenza che ci costringe e essere tutto tranne noi stessi è un peccato e ogni giorno in realtà può essere l'opportunità e un'occasione per vivere una nuova vita, con presupposti che fanno capo alle nostre scelte e non ai condizionamenti degli altri.

Eros non è nuovo al racconto di queste idee, che da anni sostiene con forza e che riguardano davvero ogni singola persona, non solo la comunità LGBTQ+. “Battito infinito” è il titolo del suo nuovo album in arrivo il 16 settembre e sarà già fuori mentre comincia il suo tour internazionale che partendo in una prima fase "première" dall'Arena di Verona, lo porterà in giro per il mondo per quasi un anno. Eros è decisamente tornato.