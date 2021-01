Amici 20: tutto sugli inediti, da Sangiovanni a Raffaele Renda

22 Gennaio 2021 | 13:44 di Alessandro Alicandri

Una scarica di inediti mai vista ad "Amici”! Dal 22 gennaio 2021 arrivano i nuovi inediti dei ragazzi. Non è la prima volta: già alcuni dei ragazzi del talent hanno avuto la fortuna di pubblicare un loro brano seguiti da grandi produttori. Non tutti i cantanti della classe però hanno avuto questa possibilità: attraverso una diretta su Instagram e una gara in studio, i ragazzi si sono contesi la possibilità di ottenere il primo o un nuovo lancio nel mercato dello streaming. Qui vi daremo un aggiornamento sui brani appena usciti e un “recap” dei brani precedenti, anche per capire la loro performance su Spotify sul numero di ascolti totali.

Gli inediti d Amici 20

Sangiovanni presenta "Lady" - Prodotto da Zef

"Ci sono due tipi di persone in amore e nella vita: quelle che insegnano a volare e quelle che volano. Poi ci sono quelle persone che nello stesso momento sono entrambe le cose. Io ho il coraggio e la pazienza di prendere un’anima così piccola e poggiarla su un piedistallo, trasformarla in un qualcosa di enorme.E tu?”



Sulle piattaforme streaming è già presente anche "Guccy Bag", ha superato i 2 milioni e 800 mila ascolti

Aka7even presenta YELLOW - Prodotto da Cosmophonix

“Yellow nasce come cambiamento personale. Ho introdotto, nella mia personalità, il sound che ho creato e trovato dopo quattro anni. Il brano parla della paura di amare, la “faccia gialla tipo yellow” (a Napoli avere la faccia gialla vuol dire aver paura). Una coppia che si cerca, ma non riesce mai a ritrovarsi perché lei vuole amare e lui solo sesso”.



Deddy presenta PAROLE A CASO - Prodotto da Michele Canova

“Parole a caso è per me un brano molto importante, in quanto esprime a pieno lo stato d’animo provato il giorno che è stata scritta. Nonostante io non sia l’unicoautore, ma anche Zaccaria ci ha lavorato, è stato grandioso il fatto che abbia tenuto lo stesso mood mio.Il brano parla di una mia situazione passata in cui non riuscivo a dormire perché pensavo solo a lei. Spero che il brano possa aiutare tutte le persone che si troveranno nella mia situazione. Inoltre ci tengo a ringraziare Canova per aver reso il brano unico, e “Amici” per reso possibile pubblicare il brano, crescere e

migliorarmi”.



Sulle piattaforme streaming è già presente anche "Il cielo contromano", ha superato 1 milione e 400 mila ascolti

Enula presenta AURICOLARI- Prodotto da Frenetik&Orang3

“Aeroporto, sedie, un pianoforte pubblico, attese. Auricolari persi chissà in quale parte del mondo. Dopo tanti viaggi e ritorni obbligati, mai voluti; torno a casa per la prima volta, felice di tornare. Per la prima volta non da sola. Auguro a tutti degli addii che possano evolversi in un infinito appartenersi”.



Esa presenta DIMMI- Prodotto da Etta Matters

“Che cos’è l’amore? Questa è la domanda che mi sono posto dopo un periodo in cui ho avuto una forte delusione in ambito sentimentale “Dimmi” è la mia risposta”.



Raffaele presenta IL SOLE ALLE FINESTRE - Prodotto da Gorbaciof

“Resilienza. Capita di ritrovarsi in un vicolo cieco, in un punto di non ritorno. Quando tutto sembra crollarti addosso non nasconderti nel buio, abbi il coraggio di rialzarti perché domani sarà un nuovo giorno”.

Sulle piattaforme streaming è già presente anche "Senza love", ha superato i 980 mila ascolti.



Ibla presenta LIBERTAD

“Inizio di una pandemia mondiale, il mondo si ferma costretta a vivere con me stessa e a fare i conti con il mio passato, scrissi d’istinto su un foglio “l’amore non è mai rinuncia l’amore è libertà”.



Gli esclusi

Evandro, Arianna e Leonardo sono gli unici cantanti nella scuola a non aver pubblicato il loro inedito in questa tornata. Leonardo perché ha avuto meno persone nella diretta Instagram, dato che avrebbe determinato la possibilità di partecipare alla gara degli inediti, mentre Arianna e Evandro sono rimasti esclusi perché utlimi al televoto nella competizione di sabato 16 gennaio. Di loro solo Leonardo Lamacchia ha pubblicato a dicembre (nella prima tornata di inediti) il brano "Via Padova", che oggi conta più di 890 mila ascolti.