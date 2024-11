“Amici 24”: tutti gli inediti, autori e produttori

Dal 12 novembre ecco i primi 8 inediti degli alunni del talent show Redazione Sorrisi







Anche nel 2024 tornano come da tradizione gli inediti dei ragazzi di "Amici", un test fondamentale per carpire l'interesse e le capacità nel mercato dello streaming dei nuovi alunni del talent show di Maria De Filippi. Ed eccoci qui con la lista dei brani, i loro titoli e autori e i professionisti che si sono occupati della produzione.

Chiamamifaro - "Perché?"

La tenerezza di un'amore finito si traduce qui in un brano ricco di dolcezza. La produzione, all'esatta metà strada tra una ballad e un pezzo ricco di sole, è uno spaccato sulla semplicità dei sentimenti, fatti di piccole cose importanti nella vita degli amanti ma che sembrano destinate, presto, a sparire.

"Perché?" è scritta da Angelica Gori (Chiamamifaro) con Rage, Federica Abbate e Simone Caputto. La produzione è stata realizzata da Starchild, Marco Paganelli e Francesco Pedrinoni.

Diego Lazzari - "Il cielo è viola"

La passione è come un viaggio in autostrada fatto di emozioni che si vivono fuori e dentro di noi. Diego Lazzari nel brano parla proprio di questo legame indescrivibile a parole ma che è sotto gli occhi di tutti, appoggiandosi a una produzione elettronica dallo stile inglese coinvolgente.

"Il cielo è viola" è scritta da Diego Lazzari, Sharif Elfishawi e Luca Sampieri. La produzione è stata realizzata da Leonardo Vittorini, Davide Comperini e Gianmarco Lanni.

Ilan - "Mezzocielo"

Un brano romantico con un canto slanciato. Lo stile soul non dev'essere per forza poco solare, anzi. Ilan in questo brano che parla essenzialmente di mancanza, di un cielo "a metà", ma prova a raccontare quello che è il "bicchiere mezzo pieno" di quella storia, senza però nascondere il dolore.

"Mezzocielo" è scritta da Ilan Muccino, Andrea Campi, Emanuele Cotto e Pietro Posani. La produzione è in mano a Etta e Pietro Posani.

Luk3 - "Parigi in motorino"

Un brano synth pop che fortemente ispirato agli anni 80 fa da sfondo a un brano dove Luk3 invita la ragazza amata a lasciarsi andare, a vivere i sentimenti della propria età senza badare troppo alla propria immagine e alle apparenze, con l'entusiasmo che si vivrebbe in una commedia romantica francese.

"Parigi in motorino" è scritta da Luca Pasquariello con Stefano Tartaglino, Andrea Ascanio e Luca Indino. È prodotta da Steve Tarta.

Nicolò - "Non mi dimenticherò"

Il brano d'esordio di Nicolò Filippucci, con un piglio cantautorale marcato, è una ballad che si pone a metà strada tra il grande trasporto romantico che ha reso celebre Ultimo e la qualità interpretativa di Tananai. "Non mi dimenticherò" è un brano che risalta le grandi potenzialità vocali dell'artista.

"Non ti dimenticherò" è scritta da Gianluca Ciccorelli, Lorenzo Lumia, Federico Friso e da Nicolò Filippucci. La produzione è di Freeso.

Senza Cri - "Madrid"

L'immaginario creativo già molto conosciuto di Senza Cri, qui raggiunge un livello superiore di interesse. Grazie alla sua voce coinvolta e coinvolgente, presenta un brano dalle sonorità techno soffuse e notturne, parlando occhi negli occhi di un interesse amoroso al limite dell'ossessione.

"Madrid" è scritta da Cristiana Carella (Senza Cri) con Fiodor Fogliato e Matteo Soru. La produzione è di Fiodor e Swan.

Trigno - "A un passo da me"

È senza dubbio una delle proposte più interessanti di questa tornata di inediti. Trigno, con una voce inizialmente quasi parlata che poi diventa un urlo disperato, parla di una fine di rapporto che in teoria dovrebbe diventare un nuovo inizio. Ma così non è. Emerge una cifra struggente interessante.

"A un passo da me" è scritta da Pietro Bagnadentro (Trigno), Davide Totaro, Gianmarco Manilardi e Francesco Tarducci. La produzione è di Dat Boi Dee, Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi.

Vybes - "Standard"

Il rapper in questo brano mette il 200% di sé stesso, raccontando in modo ironico ma non troppo, quanto la vita "da social" abbia innalzato in modo pericoloso le aspettative di una vita che non può essere reale. Nel brano Vybes racconta nei dettagli una realtà che lo circonda che sta diventando, con l'ossessione per la performance, sempre più caricaturale.

"Standard" è scritta da Gabriel Monaco (Vybes) con Paolo Marocco e Alessandro La Cava. La produzione è di Null.