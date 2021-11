Ana Mena, arriva “Música Ligéra”, versione spagnola del singolo di Colapesce e Dimartino

Dopo i duetti con Rocco Hunt e Federico Rossi, la popstar spagnola pubblica una versione inedita della hit di Colapesce e Dimartino Ana Mena Giulia Ciavarelli







«Il programma è quello di uscire con un disco in italiano il prossimo anno, sono al lavoro»: nelle ultime interviste con Sorrisi, Ana Mena aveva anticipato la volontà di far conoscere meglio la propria musica anche nel nostro Paese. Il primo passo, infatti, è quello di presentarsi da solista: negli ultimi anni abbiamo imparato a riconoscere (e apprezzare) la sua voce grazie ad alcuni duetti di successo insieme a Fred De Palma e Rocco Hunt. Il più recente è quello con Federico Rossi, i due pubblicano a fine ottobre il singolo "Sol Y Mar" scritto in un pomeriggio d'estate con Merk & Kremont e l'autore Jacopo Ettorre.

Per presentarsi meglio al pubblico italiano, la popstar spagnola sceglie di rifare il "look" a uno dei successi più amati degli ultimi tempi presentato all'ultimo Festival di Sanremo: "Música Ligéra" (Epic/Sony Music) è una versione inedita di "Musica leggerissima", uno dei brani più amati e ascoltati del 2021 firmato da Colapesce e Dimartino. Insieme al brano esce anche il videoclip diretto da Willy Rodriguez e prodotto da The Panda Bear Show.