Ana Mena: «In “Cinema spento” sono finalmente me stessa»

«Mi piacciono molto Angelina Mango e Annalisa, a Sanremo le donne hanno trionfato!»: la star spagnola torna con un singolo insieme a Dargen D'Amico Giulia Ciavarelli







Ana Mena e un’altra estate italiana: da venerdì 24 maggio è disponibile, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo “Cinema spento”… e non è sola! Dopo la collaborazione con Guè e Fred De Palma, la star spagnola torna nel nostro Paese affiancata da Dargen D’Amico, uno dei protagonisti di Sanremo 2024, con una papabile hit estiva dove ci mostra «un altro lato di me e della mia musica».

Le sonorità di questo singolo, in effetti, si discostano dai precedenti tormentoni: il brano, sensuale e romantico, racconta la fine di un amore con un mix di elementi pop, R&B e hip hop. L’abbiamo incontrata nella sua casa discografica, come sempre ci accoglie con un sorriso e il suo italiano (quasi) perfetto: anno dopo anno, ha imparato a destreggiarsi tra la musica del nostro Paese, le interviste con la stampa e… il buon cibo!

Ora che vieni in Italia molto spesso, a quale piatto della nostra cucina non puoi proprio resistere?

«Tutto! Ieri sera sono stata in un ristorante milanese e ho mangiato la cotoletta, poi ho assaggiato l’ossobuco con il risotto, le polpette…che bontà!».

Ti piace anche come meta per le tue vacanze?

«Questo Paese mi ha sempre colpito per la sua “filosofia di vita” molto simile al sud della Spagna, e per questo lo scelgo anche durante l’estate. Sono stata in Puglia, Sardegna, Lombardia, Emilia Romagna… insomma, ho girato tantissimo».

Tra gli autori e collaboratori dei tuoi progetti musicali, ci sono molte penne italiane.

«Si, lavoriamo in studio quando vengo qui e hanno contribuito anche al mio ultimo album in lingua spagnola. Ce ne sono tanti, da Zef, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Francesco 'Katoo' Catitti e Davide Petrella».

Non c’è estate senza la tua musica, e quest’anno torni con una proposta molto diversa: come ce lo racconti “Cinema spento”?

«In “Cinema spento” mostro come sento la musica realmente, è un lato più profondo e intimista che conosce solo il mio pubblico spagnolo. Mi diverto con i brani più ritmati, ma sono a mio agio anche nelle ballate. E poi non voglio rimanere su un solo genere, mi piace spaziare ed essere libera di poter sperimentare. Ad esempio, dopo la versione spagnola di “Musica leggerissima” ho pubblicato un pezzo super elettronico».

È evidente la tua versatilità musicale, ma nella vita quotidiana come affronti i cambiamenti?

«In realtà non benissimo, faccio fatica a uscire dalla mia comfort zone. Però cerco di vederli sempre in prospettiva e riflettere sulle conseguenze positive di quella determinata azione».

Abbiamo un’altra curiosità: quanto sei romantica?

«Tantissimo (ride), però non sdolcinata! Lo sono, in generale, nella vita di tutti i giorni».

Il tuo cuore è libero ora?

«Direi tranquillo».

Tornando al singolo, il tuo compagno di avventura è Dargen D’Amico. Vi siete già incontrati?

«Non ancora, ma ci sentiamo spesso. Dopo avergli fatto ascoltare il brano, ha iniziato subito a registrare la sua parte perché gli è piaciuto al primo ascolto. Avevamo solo una settimana per fare tutto ed è andata bene».

In comune con Dargen hai il palco del Festival di Sanremo, hai avuto modo di vedere le ultime edizioni?

«Si, e ho anche visto la notizia del cambio di conduzione! Quest’anno l’ho guardato e le donne sono state fortissime, mi sono piaciute molto Angelina Mango e Annalisa».

Oltre alla musica, sappiamo che ti sei cimentata anche nella recitazione.

«Se ho l’opportunità di alternare due strade, lo faccio. Ci sono due progetti in cantiere e spero si realizzino presto. Sogno una carriera alla J.Lo!».