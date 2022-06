Ana Mena: «”Mezzanotte” è stata scritta in quaranta minuti»

L'artista spagnola ci racconta la genesi della sua hit estiva, i piani per il futuro e l'impegno con la recitazione Ana Mena Giulia Ciavarelli







«Sono contenta di tornare» ci dice, l’Italia è diventata la sua seconda casa: archiviata l’esperienza sanremese e il successo di “Duecentomila ore”, Ana Mena continua la sua strada da solista, almeno nel nostro Paese, ed è pronta a farci ballare ancora nei mesi più caldi dell’anno.

Dopo essersi affiancata a Fred De Palma, Rocco Hunt e Federico Rossi, la star spagnola ci racconta la nuova hit estiva “Mezzanotte”, prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo, già in rotazione radiofonica dal 3 giugno.

Come è cambiato il tuo rapporto con l’Italia dopo il debutto a Sanremo?

«Ho sempre sentito un affetto molto bello dal pubblico italiano: il Festival è una vetrina importante e ora lo sento ancora più vicino. Sono contenta!».

Dopo quell’esperienza torni a cantare da sola: “Mezzanotte” è la tua nuova hit estiva

«È po’ diversa dai precedenti singoli estivi, se noti anche il drop molto forte nel ritornello. L’ho scritta a ottobre, ero in studio insieme a due produttori colombiani, gli stessi che hanno lavorato su “Despacito”. È nata in 40 minuti, questa cosa mi trasmette fiducia».

L’adattamento italiano è di Jacopo Ettorre, lavori con lui da tanto tempo?

«È un amico con cui mi collaboro da un paio di anni, siamo sempre in contatto e mi aiuta con le parole. Rispetta il mio modo di vedere le cose e come voglio raccontarle».

Questa canzone è uscita anche in Spagna, lì duetti con Belinda.

«È un’artista messicana molto talentuosa, abbiamo lavorato insieme nella serie Netflix e volevamo fare un brano “tra donne”».

In Italia ti piacerebbe collaborare con una donna?

«Ci ho pensato e ci sto lavorando per un singolo invernale».

Nella tua playlist quali nomi ci sono?

«Mi piace molto la musica di Ariete, ma anche Elodie. Poi lei balla come me, potremmo pensare di fare un bel video insieme».

Rimanendo in tema duetti, sui social è comparso un video di “Música ligéra” in acustico con Colapesce e Dimartino.

«L’abbiamo girata a Bari quasi un mese fa. Da quando li ho scoperti a Sanremo, mi sono innamorata della canzone e del loro talento, ci tenevo a fare qualcosa tutti insieme. Mi sento molto accolta e tutto funziona in maniera facile. È un video puro, reale e diretto».

Nel frattempo, ti vediamo anche in “Benvenuti a Eden” su Netflix.

«Non recitavo da cinque anni, è bello trovarsi in un personaggio diverso ed è stato molto divertente. C’è già qualche altro progetto in cantiere».

Reciteresti in italiano?

«Si, sarebbe una bella sfida!».

In una recente intervista hai dichiarato che ti piacerebbe incidere una canzone con tuo fratello.

«Si, molto! Considera che ieri ha pubblicato un nuovo brano e non mi ha detto niente, l’ho scoperto su Instagram! Ho ascoltato tutto di quello che ha composto, credo farà uscire un po’ di novità nei prossimi mesi. Scrive molto bene, è un ragazzo autentico e fa musica per passione».

Ci aspettano altre novità discografiche entro l’anno?

«Non so ancora quando, ma sto lavorando al disco: prima uscirà in Spagna, poi qui in Italia. Ci saranno dei brani in comune e altri inediti. Nel frattempo, quest’estate sarò in giro a suonare fino a ottobre: non voglio perdermi questo momento e ho cercato di approfittare per fare un lunghissimo tour!».