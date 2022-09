“Andare oltre”, ecco il nuovo singolo di Niccolò Fabi

A un mese dall'atteso concerto-evento all'Arena di Verona, l'artista regala ai fan un nuovo brano Giulia Ciavarelli







Il miglior modo per festeggiare un importante ricorrenza musicale è ritrovarsi insieme al proprio pubblico e, magari, far ascoltare qualcosa di nuovo: è il caso di Niccolò Fabi, che tra un mese esatto festeggerà i suoi 25 anni di carriera con un concerto-evento all'Arena di Verona.

In occasione di questo anniversario pubblica il nuovo singolo "Andare Oltre", disponibile da venerdì 2 settembre su tutte le piattaforme digitali. «Chi segue questa pagina sarà sorpreso nell’apprendere che non si tratta dell’usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso» scrive sui social per annunciare l'inedito.

Per la prima volta, il 2 ottobre, il cantautore romano si esibirà da solo sul palco dell’anfiteatro più antico d’Italia e coinvolgerà l’Orchestra Notturna Clandestina, insieme a cui darà nuova veste ad alcune canzoni del suo repertorio, donando così a sé stesso e al suo pubblico un’esperienza inedita.

I biglietti per il concerto, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.