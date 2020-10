Anna con Gué Pequeno: il nuovo singolo è “Bla bla”

In tutti i digital store dal 7 ottobre, la rivelazione di "Bando" si unisce ad una delle colonne portanti del rap per inaugurare una nuova avventura discografica

07 Ottobre 2020 | 14:15 di Giulia Ciavarelli

Il 2020 è l'anno fortunato di Anna Pepe, in arte Anna: l'abbiamo conosciuta, e soprattutto cantata, grazie alla fortunata hit "Bando", è certificata Platino e divenuta un successo internazionale con l'entrata nelle playlist di tutto il mondo, dalla Danimarca alla Francia, Stati Uniti, Hong Kong e Singapore. Il brano ha superato quota 88 milioni tra stream e views e ha regalato ad Anna il record come artista più giovane al vertice della classifica singoli italiana.

Per la giovanissima rapper di La Spezia questo è solo l'inizio: da mercoledì 7 ottobre arriva in tutti gli store digitali il nuovo singolo "Bla bla" insieme a Gué Pequeno e prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

Il brano anticipa nuove uscite discografiche previste in autunno, è stato preceduto dalla collaborazione con The Night Skinny, produttore del freestyle che Anna ha firmato per la serie Red Bull 64 Bars: una sfida creativa che mette a dura prova gli artisti nel comporre 64 barre valorizzando tecniche e punch line, e dove la giovane rapper ha dimostrato di saper creare melodie accattivanti.