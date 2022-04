Anna e Lazza insieme con il singolo “3 di cuori”

L’astro nascente del rap italiano torna con una nuova collaborazione da venerdì 29 aprile Giulia Ciavarelli







Dopo una lunga lista di successi e svariati record di streaming (oltre 244 milioni accumulati) continua il fortunato percorso musicale di Anna: lei che con “Bando” ha fatto ballare e cantare mezzo mondo nel 2020, diventando l’artista più giovane a raggiungere la vetta della classifica singoli in Italia, ora è pronta a tornare in pista con una nuova collaborazione.

Se in precedenza era stata affiancata da Gué Pequeno, ora tocca al rapper multiplatino Lazza: “3 di cuori” è il nuovo singolo disponibile da venerdì 29 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Prodotto da Andry the Hitmaker e Young Miles, il brano è una drill banger energica e potente, con un ritornello che rimane subito in testa e perfetta per i club.

Ironica, pungente e irriverente: si riconferma così lo stile di scrittura di Anna, senza troppi fronzoli ma semplice e dritto al punto. Il tema del singolo rimanda al tre di cuori, carta che rappresenta sconfitta e vittoria in amore, allo stesso tempo. La cover del singolo è stata realizzata da Corrado Grilli, in arte Mecna, per le grafiche mentre lo scatto è di Simone Biavati.