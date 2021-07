Anna: il nuovo singolo è “Drippin’ in Milano”

Dopo il successo di "Bando", l'astro nascente del rap italiano torna con un brano fresco e accattivante

Il 2020 è stato indubbiamente l'anno di Anna, definita l'astro nascente del rap italiano: trainata dal successo mondiale di "Bando", firma con Virgin Records / Universal Music e, in poco tempo, diventa l'artista più giovane che abbia mai raggiunto la vetta della classifica singoli in Italia.

Alla hit che l'ha fatta conoscere al grande pubblico sono seguiti alcuni inediti: il featuring con Gué Pequeno in "Bla bla bla", brano prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti che ha totalizzato ad oggi 8 milioni tra stream e view e “Fast”, singolo che ha segnato un cambio di sound e di contenuti.

Le premesse sono ottime per iniziare un nuovo capitolo discografico: Anna torna venerdì 16 luglio con "Drippin in Milano", il nuovo singolo prodotto da Young Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3) disponibile su tutte le piattaforme digitali. Forgiata dalle critiche e dall’hating scaturito sui social, la giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere e la sicurezza in sé stessa attraverso la musica. Prima con "Squeeze #1”, il freestyle pubblicato qualche settimana fa, Anna sfoggia la sua grande abilità di rapper con punch line taglienti ed affilate, poi con “Drippin in Milano”, un vero e proprio brano clubbin, fresco e accattivante con un ritornello che entra in testa dal primo ascolto.

La produzione artistica del progetto è stata affidata a Slait, DJ e produttore di Me Next Agency (Lazza, Nitro, Young Miles), società che gestisce anche tutte le attività della crew di Machete e di 333 Mob.